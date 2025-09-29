Sulmi me armë në Michigan, katër të vrarë/ Eliminohet pas ngjarjes ekzekutori
Katër persona kanë humbur jetën dhe tetë të tjerë janë plagosur në një sulm të armatosur dhe zjarrvënie në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në qytetin Grand Blanc, gjatë një shërbese të mbajtur të dielën paradite.
I dyshuari, Thomas Jacob Sanford, 40 vjeç, nga Burton, Michigan, hyri me makinë në ndërtesën e kishës rreth orës 10:25 të mëngjesit (ora lokale), hapi zjarr me një pushkë sulmi ndaj besimtarëve dhe më pas i vuri flakën ambientit.
Ai u vra nga policia vetëm tetë minuta pas sulmit, në parkingun e kishës.
Sipas shefit të policisë së Grand Blanc Township, William Renye, dy nga viktimat humbën jetën nga plagët me armë zjarri, ndërsa dy të tjerë u gjetën më vonë pa jetë brenda godinës.
Hetimet janë ende në vijim, pasi disa persona rezultojnë të zhdukur dhe kisha ka pësuar dëme të mëdha nga zjarri.
Sanford, një ish-pjesëtar i Korpusit të Marinës Amerikane, kishte përdorur benzinë si përshpejtues për të nxitur zjarrin në ambientet e brendshme të kishës, ku ndodheshin qindra besimtarë, përfshirë fëmijë.
Policia dhe dëshmitarë okularë kanë theksuar “heroizmin” e disa anëtarëve të komunitetit që strehuan të vegjlit gjatë momentit të panikut.
Hetimi po udhëhiqet nga FBI, që ka angazhuar mbi 100 agjentë për të ndihmuar në mbledhjen e provave, kontrollin e banesës së të dyshuarit dhe analizën e të dhënave të telefonit të tij celular.
Deri më tani, motivi i sulmit mbetet i paqartë, por autoritetet e kanë klasifikuar incidentin si një “akt dhune të synuar”.
Zëdhënës të Policisë Shtetërore të Michigan-it konfirmuan gjithashtu se po përballen me kërcënime të tjera me bomba në zona të ndryshme, të cilat janë pastruar dhe konsiderohen të sigurta.