Sondazhi në Francë: 33% e votuesve preferojnë partinë e Le Pen në pushtet

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 19:03
Bota

Sondazhi në Francë: 33% e votuesve preferojnë partinë e Le

Një sondazh i fundit i kryer nga kompania Ifop tregon se 33% e qytetarëve francezë do të votonin për kandidatin e së djathtës ekstreme në zgjedhjet presidenciale. Kjo përfshin si Marine Le Pen, ashtu edhe Jordan Bardella, kreun aktual të partisë “Tubimi Kombëtar” (Rassemblement National).

Kujtojmë se Le Pen aktualisht nuk ka të drejtë të kandidojë, për shkak të një vendimi gjyqësor që e ndalon përkohësisht nga mbajtja e posteve publike.

Në vendin e dytë të sondazhit renditet Edouard Philippe, ish-kryeministër gjatë presidencës së Emmanuel Macron, me 16% të mbështetjes. Ai pasohet nga eurodeputeti Raphael Glucksmann, i cili bashkëpunon me socialistët, me 15% të votave.

Ndërkohë, Jean-Luc Melenchon, udhëheqësi i partisë së majtë “Franca e Pamposhtur” (La France Insoumise), renditet i katërti me 12% të mbështetjes.

