Si i përcaktoi SHBA-ja numrat e tarifave? Zbardhet skema mbi të cilën punoi Donald Trump!

Nëse skanoni grafikun tarifor të Donald Trump, do të shihni se vlera në kolonën e parë është afërsisht e barabartë me gjysmën e numrit në kolonën e dytë për shumicën e vendeve. Ka një arsye për këtë.

Dy kolonat përfaqësojnë:

Tarifat që vendet supozohet se i ngarkojnë SHBA-së

Tarifat që SHBA do të vendosë ndaj vendeve të tjera

Fillimisht, u supozua se shifrat bazoheshin në tarifat ekzistuese plus pengesat e tjera tregtare (si rregulloret dhe rregullat e licencimit) të cilat e bëjnë tregtinë më të vështirë. Por, Shtëpia e Bardhë tani ka publikuar metodologjinë e saj zyrtare, dhe rezulton se ka një ekuacion të thjeshtë pas saj. Llogaritjet bazohen në deficitin tregtar të mallrave të një vendi me SHBA-në. Me fjalë të tjera, sa më shumë importon SHBA se sa eksporton. Ky numër më pas pjesëtohet me vlerën totale të importeve nga ai vend.

Le të përdorim Kinën si shembull: SHBA blen më shumë mallra nga Kina sesa u shet atyre ka një deficit mallrash prej 295 miliardë dollarësh dhe shuma totale e mallrave që blen nga Kina është 440 miliardë dollarë.

Më pas, gjejmë ndryshimin në përqindje midis këtyre dy numrave, i cili = 67% ky është numri që shfaqet në kolonën e parë të grafikut të Trump. Dhe për të përpunuar kolonën e dytë - tarifën që SHBA dëshiron të vendosë ju thjesht e ndani atë numër me dy.

Pra, në rastin e Kinës, rezultati është 34 , dhe atje keni tarifën.