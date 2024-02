Shtyhet gjyqi ndaj Trump për përpjekjen për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve

Një gjykatëse federale shtyu zyrtarisht gjyqin që do të mbahej në mars ndaj ish-presidentit Donald Trump, me akuzat se u përpoq të përmbysë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, ndërkohë që një apelim i rëndësishëm i tij vazhdon të mbetet pa përgjigje në një gjykatë apeli.

Gjykatësja Tanya Chutkan vendosi anulimin e gjyqit të caktuar për në 4 mars, për padinë e paraqitur nga prokurori i posaçëm Jack Smith, por nuk përmendi caktimin e një date të re.

Kjo shtyrje çel tashmë mundësinë që të vazhdojë punimet një tjetër gjyq në Nju Jork, me akuzat për pagesat e bëra për të fituar heshtjen e një aktoreje të filmave pornografikë. Ky është gjyqi që është perceptuar si me rrezikshmërinë më të vogël ligjore, nga katër çështjet gjyqësore me të cilat përballet zoti Trump, ku ndër të tjera akuzohet për mbajtjen dhe përdorimin e paligjshëm të dokumenteve të klasifikuara, apo komplotin për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale.

Kjo shtyrje në Uashington u njoftua ndërsa një gjykatë federale e apelit ende nuk ka vendosur për kërkesën e zotit Trump ku shprehet se ai gëzon imunitet nga hetimi për veprimet që ndërmori kur ishte president. Nuk është e qartë se kur mund të marrë vendim trupa gjyqësore e përbëre nga tre gjykatës, por nëse vendimi është në favor të vazhdimit të hetimeve të prokurorisë, atëherë pritet një tjetër apelim nga ekipi ligjor i zotit Trump, duke sjellë kështu shtyrje të mëtejshme.