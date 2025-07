Shtëpia e Bardhë: Ushtria amerikane është forca më vdekjeprurëse në botë, kemi aftësi që nuk i zotëron askush

Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, po mban një konferencë të rregullt për shtyp.

Sipas mediave të huaja, pasi fillon duke folur për tema të brendshme, Leavitt kthehet te konflikti midis Izraelit dhe Iranit.

“E di që ka pasur shumë spekulime… në lidhje me vendimmarrjen e Presidentit dhe nëse SHBA-të do të jenë të përfshira apo jo”, thotë ajo.

Më pas Leavitt lexon një citat të drejtpërdrejtë nga Presidenti Donald Trump.

“Bazuar në faktin se ekziston një shans i konsiderueshëm për negociata që mund të zhvillohen ose jo me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do të marr vendimin tim nëse do të shkoj apo jo brenda dy javëve të ardhshme”, thuhej në citatin e Trump.

Leavitt thotë se “askush nuk duhet të habitet” nga qëndrimi i Trump se Irani absolutisht nuk mund të pajiset me armë bërthamore, duke shtuar se ai ka qenë “pa mëdyshje i qartë për këtë për dekada të tëra”.

Kur u pyet nëse Trump ka ndonjë pritje përpara takimit të sekretarëve të jashtëm evropianë me homologun e tyre iranian nesër, Leavitt tha se “e gjithë bota është në anën e Presidentit”.

Ajo u thotë gazetarëve se mesazhi se Irani nuk mund të sigurojë një armë bërthamore “është diçka për të cilën bien dakord pothuajse i gjithë njerëzimi, përveç vetë regjimit terrorist iranian”.

“Presidenti pret që Evropa t’ua përcjellë këtë mesazh drejtpërdrejt iranianëve”, shton ajo.

Shtëpia e Bardhë thotë se Trump ‘nuk ka frikë’ të përdorë forcën nëse është e nevojshme

Leavitt vazhdon duke e përshkruar Iranin si në një “pozitë shumë të dobët dhe të cenueshme” për shkak të sulmeve nga Izraeli, dhe thotë se Trump ka qenë shumë i drejtpërdrejtë dhe i qartë në mesazhin e tij. Irani “mund dhe duhet” të bëjë një marrëveshje.

“Mendoj se Presidenti e ka bërë të qartë se gjithmonë dëshiron të ndjekë diplomacinë”, thotë ajo, përpara se të këmbëngulë se “nuk ka frikë të përdorë forcën nëse është e nevojshme”.

“Irani dhe e gjithë bota duhet ta dinë se ushtria amerikane është forca luftarake më e fortë dhe më vdekjeprurëse në botë, dhe ne kemi aftësi që asnjë vend tjetër në këtë planet nuk i zotëron”, shton ajo