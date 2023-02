"Është një kërcënim global"/ Ngrihet alarmi: Një ngjarje katastrofike do të godasë botën në 2 vjet

Forumi Ekonomik Botëror 2023 (WEF) në Davos, Zvicër, doli në konkluzion se një ngjarje katastrofike kibernetike globale do të na godasë në të ardhmen e afërt.

"Zbulimi më i habitshëm që kemi gjetur," tha drejtori menaxhues i WEF Jeremy Jurgens gjatë një prezantimi që nënvizonte Raportin Global të Sigurisë së WEF 2023, teksa shtoi:

Është se 93% e liderëve kibernetikë dhe 86% e liderëve të biznesit kibernetik. Paqëndrueshmëria gjeopolitike e bën të mundshme një ngjarje katastrofike kibernetike në dy vitet e ardhshme. Kjo tejkalon shumë çdo gjë që kemi parë në sondazhet e mëparshme.”

Jurgens përmendi një sulm kibernetik që synonte mbylljen e aftësive ushtarake ukrainase, e cila mbylli pjesë të prodhimit të energjisë elektrike në të gjithë Evropën.

"Ky është një kërcënim global," tha Jürgen Stock, Sekretari i Përgjithshëm i Interpolit, gjatë prezantimit. "Kjo kërkon një përgjigje globale dhe veprim të zgjeruar dhe të koordinuar." Ai tha se fitimet e rritura që korrin "aktorët" nga krimi kibernetik duhet të inkurajojnë liderët botërorë që të punojnë së bashku për ta bërë atë një prioritet pasi përballen me "mjete të reja të sofistikuara".

Shqipëria përmendet në artikull. Thuhet se vendi ynë u përball me një sulm masiv kibernetik. 'Shqipëria, tani po punon me aleatë më të mëdhenj për të shmangur kriminelët, duke shërbyer si një lloj laboratori për njerëzit që të kuptojnë se çfarë po vjen.'- shkruhet më tej.

Kryeministri Edi Rama, foli gjatë prezantimit, duke thënë se rritja e industrisë së krimit kibernetik, nga 3 trilion dollarë në 2015 në 10.5 trilionë dollarë të pritshëm në 2025 do të thotë se nëse krimi kibernetik do të ishte një shtet, do të të jetë ekonomia e tretë më e madhe botërore pas SHBA-së dhe Kinës.

“Le të imagjinojmë një mori virusesh që ndryshojnë çdo ditë në mënyrë eksponenciale duke mos kërcënuar trupin tonë, por trupat ku jetojmë, organizatat tona, vendet tona, sistemin tonë, atëherë, e dini, mund të jetë thjesht apokalips.

Bëhet fjalë për viruse që jo vetëm që mund të bllokojnë mënyrën tonë të jetesës, por mund ta kontrollojnë atë dhe ta devijojnë atë.”- tha ai.