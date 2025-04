Shqiptari arrestohet për vrasje në Itali, si u zbulua nga policia pas 1 viti

U desh 1 vit, por më në fund autori i një vrasjeje të ndodhur në Itali është vënë në pranga. Bëhet fjalë për një 36-vjeçar shqiptar, që dyshohet se i mori jetën pronarit të një tabakinoje në Jeloso, Roberto Basso.

Ky i fundit u gjet i vdekur më 5 Mars 2024 në banesën e tij. Ai jetonte vetëm. Në vendin e ngjarjes nuk kishte shenja të hyrjes me dhunë. Pra me shumë mundësi, Basso e njihte vrasësin dhe e kishte lënë të futej në banesë.



Kjo e kishte shtuar misterin e autoriteteve dhe prej muajsh ishin përpjekur t’i gjenin zgjidhje.

E kështu, më 24 Mars nga karabinierët e Venecias u vu në pranga 36-vjeçari L. Shehu. Prej vitesh ai jetonte me familjen në të njëjtin qytet me viktimën. Tashmë ndodhet në qeli dhe duhet të përballet me akuzën e vrasjes.

Motivi i krimit sipas hetuesve ka qenë një grabitje e shkuar keq. Mendohet se Shehu ka shkuar në shtëpinë e viktimës për t’i vjedhur paratë. Por atje është kapur në befasi nga pronari i saj. Për këtë arsye, ai ka reaguar duke e goditur Basso-n me një objekt të mprehtë.



Hetuesve iu deshën të këqyrnin me dhjetëra kamera sigurie për t’u siguruar për prezencën e shqiptarit në zonë dhe madje zbuluan disa gjurmë të ADN-së së tij në skenën e krimit. Po ashtu është përgjuar duke i kërkuar të shoqes që të konfirmojë një alibi për të natën e krimit.

Siç bëjnë me dije mediat italiane, shqiptari gjatë kohës që është marrë në pyetje në gjykatë, ka qëndruar në heshtje.