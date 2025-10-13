Shkon në 44 numri i të vdekurve nga përmbytjet në Meksikë, 10 mijë forca në operacionet e shpëtimit
Numri i të vdekurve nga përmbytjet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm të javës së kaluar në Meksikë u rrit në 44, sipas qeverisë federale, ndërsa ekipet e mbrojtjes civile dhe njësitë ushtarake luftuan për të hapur rrugët për të arritur në fshatrat e shkëputura nga pjesa tjetër e botës.
Tre vdekje të tjera iu shtuan numrit të mëparshëm prej 41. Shtetet me më shumë viktima dhe dëmet më të mëdha janë Veracruz (18 të vdekur), Hidalgo (16) dhe Puebla (9). Një vdekje u raportua gjithashtu në Queretaro, sipas Ministrisë së Sigurisë.
Qeveria po “përshpejton përpjekjet” për të arritur në “zonat e prekura” dhe për të ndihmuar banorët, theksoi ai në një deklaratë.
Vargu lindor malor Sierra Madre, i cili shtrihet paralel me Bregun e Gjirit, është goditur nga një stuhi tropikale që ka sjellë shira të rrëmbyeshëm që nga e enjtja.
Lumenjtë kanë dalë nga shtrati, fshatra të tëra janë përmbytur, kanë ndodhur rrëshqitje dheu, rrugë dhe ura janë përmbytur ose shembur, dhe energjia elektrike dhe telekomunikacioni janë ndërprerë.
Retë më në fund dje janë zhdukur, duke lejuar përpjekjet për të hapur rrugë malore dhe për të shpërndarë ndihma në komunitetet e vogla. Ndërkohë, punonjësit e kompanisë publike të energjisë po përpiqeshin t’u rikthenin energjinë familjeve që kishin mbetur pa energji.
Shumë banorëve iu desh të ecnin shumë kilometra, disa për të arritur në komunitetet e izoluara për të mësuar lajme për njerëzit e tyre, të tjerë për të gjetur ushqim dhe ilaçe.
Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum vizitoi zonat e prekura dje. “Komiteti kombëtar i emergjencave është në gatishmëri”, tha kreu i shtetit nëpërmjet X, dhe të shtunën urdhëroi 10,000 anëtarë të forcave të armatosura të nxitonin për të ndihmuar viktimat e përmbytjeve.