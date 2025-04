"Shko bëj ndonjë fëmijë”/ Trazira në parlamentin grek, Mitsotakis kërkon shkarkimin e deputetit që fyeu kolegen!

Kaosi mbizotëroi në Kuvendin grek, pas sjelljes së papranueshme të deputetit të Demokracisë së Re, Dimitris Kyriazidis i cili teksa po fliste zonja Zoe Konstantopoulou , u dëgjua duke komentuar faktin se kryetari i Plefsis Eleftherias nuk ka fëmijë.

Shprehja e deputetit “bëj fëmijë” dhe këmbëngulja e tij për të mos kërkuar falje shkaktoi reagimin e ashpër të ministres së Kohezionit Social dhe Familjes, Sofia Zacharaki dhe të gjithë Kuvendit.

Sipas informacioneve, Kyriakos Mitsotakis ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e Kuvendit dhe i ka kërkuar që t'i përcjellë Kyriazidis që ose të kërkojë falje menjëherë ose të shkarkohet nga detyra.

Kaklamanis : Siç e keni dëgjuar, unë nuk jam duke negociuar. Për 2 minuta, ose do të mbarosh ose unë do ta fikim mikrofonin tënd.

Konstantopoulou : A mund të më kujtoni?

Kaklamanis : Ju keni qenë kryetar i Kuvendit për 9 muaj dhe e njihni KtV-në.

Konstantopoulou : Si ministre e Mbrojtjes, nuk i kam fikur mikrofonat.

Kaklamanis : Sepse askush nuk e ka pasur sjelljen tënde.

Konstantopoulou : Mos u debatoni me mua. E kuptoj pozicionin e vështirë të kreut të ND. E vërteta është se do të kisha përfunduar përpara z. Kaklamanis. E kuptoj që ka vështirësi të mëdha. Po mbaroj se fëmijët hynë në dhomë...

Kyriazidis : Hajde fëmijë.

Konstantopoulou : Keni fëmijë?

Kyriazidis : Ose adoptojeni.

Konstantopoulou : Apo duhet të adoptoj?