Do të "lundrojnë" në para! Shenjat e horoskopit të favorizuara financiarisht në muajin mars!

Financat janë një çështje e madhe për të gjithë tani, por tre shenjat e horoskopit që tërheqin bollëkun financiar gjatë marsit 2025 mund të jenë të qetë duke ditur se universi është në anën e tyre.

Akrepi

Merrni një qasje holistike për financat tuaja. Kjo do të thotë që nuk duhet të mendoni vetëm me numra, por në bazë të asaj që i shton më shumë vlerë jetës suaj. Ju po përpiqeni të përballoni gjithçka vetë, prandaj po përballeni me kaq shumë vështirësi. Megjithatë, energjia e marsit 2025 ju bën thirrje që të filloni të fokusoheni në bashkëpunimin me të tjerët për të tërhequr sukses financiar. Mos kini frikë të jeni të sinqertë për gjendjen tuaj financiare dhe kërkoni atë që ju nevojitet nga përgjegjësit. Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të ndjeni që barra juaj të zvogëlohet, por gjithashtu do të keni një vlerësim të ri për vlerën që personi i duhur mund t’i shtojë jetës tuaj.

Ujori

Është e rëndësishme të punoni me atë që keni përpara se të merrni më shumë. Viti juaj do të jetë pozitiv financiarisht, por para se të fillojnë të vijnë shpërblimet, kjo është koha për të rishikuar në mënyrë që të tërhiqni një sukses edhe më të madh financiar. Afërdita retrograde do të jetë te Peshqit duke filluar nga e enjtja, 27 mars, duke ju ndihmuar jo vetëm të rishikoni financat tuaja aktuale, por edhe të siguroheni që nuk jeni duke u kënaqur me më pak se sa meritoni. Sado që dëshironi pasuri në jetën tuaj, shpesh mund ta keni të vështirë, kështu që kjo është një kohë kontrollesh dhe balancash.

Jo vetëm për llogaritë tuaja bankare, por edhe për vetëvlerësimin tuaj. Afërdita retrograde tek Peshqit kombinohet me Mërkurin retrograde tek Peshqit të shtunën, më 29 mars, duke ju lejuar të filloni të bëni disa ndryshime pozitive në jetën tuaj profesionale. Në këtë fushë të jetës suaj, do të ishte e mençur të përqendroheni në kontratat, marrëveshjet ligjore dhe çdo investim që dëshironi të ndryshoni në mënyrë që ato të jenë në përputhje me vlerën tuaj.

Në fund të muajit negocioni ose dëgjoni ofertat e reja, por prisni të nënshkruani pas datës 12 prill, në mënyrë që të jeni të sigurt se ky është pjesë e fillimit të ri financiar që dëshironi vërtet.

Peshqit

Rishikoni financat tuaja në 15 ditët e para të marsit. Afërdita do të jetë retrograde te Dashi nga e shtuna, 1 mars, duke vënë në pah shtëpinë tuaj të pasurisë dhe duke e bërë shumë më të lehtë tërheqjen e parave këtë muaj. Sigurohuni që të keni mbuluar ndonjë borxh dhe të mos shpenzoni tepër. Kjo është koha për të demonstruar përgjegjësi në mënyrë që të jeni në një pozicion ideal deri në fund të muajit për të parë një kthesë pozitive. Deri në fund të marsit, Venusi retrogradë dhe Mërkuri retrogradë do të jenë larguar nga Dashi dhe Eklipsi Diellor i Hënës së Re në Dashi të shtunën, më 29 mars do të mbyllë një çështje që filloi në 2023. Një ofertë ose mundësi e mëparshme do të rishfaqet gjatë kësaj periudhe, veçanërisht me zhvendosjen e Neptunit në Dashi të dielën, më 30 mars. Energjia e Eklipsit dhe Neptunit është ajo e përmbushjes së ëndrrave, ndaj vazhdoni të bëni punën tuaj siç duhet në gjysmën e parë të muajit për të korrur shpërblimet deri në fund të muajit.