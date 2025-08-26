Shënohen 400 të vdekur në 10 ditë nga përmbytjet në Pakistan
Të paktën 400 persona kanë humbur jetën dhe mbi 190 të tjerë janë plagosur në Pakistan gjatë 10 ditëve të fundit për shkak të shirave të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve të mëdha që kanë goditur rajonet Khyber Pakhtunkhwar, Gilgit-Baltistan dhe Kashmir. Mbi 20,000 persona mbeten të zhvendosur.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) njoftoi se viktimat kanë nevojë urgjente për strehim, ndihmë mjekësore, ushqim, pako higjienike, ujë të pijshëm dhe mbrojtje, veçanërisht gratë dhe vajzat.
Departamenti Meteorologjik i Pakistanit parashikon mbërritjen e një sistemi të ri musonësh, me shira të rrëmbyeshëm që pritet të vazhdojnë në ditët e ardhshme, duke rrezikuar situatën aktuale.
Që nga fillimi i sezonit të musonëve më 26 qershor 2025, Pakistani ka regjistruar gjithsej 798 vdekje dhe mbi 1,000 të plagosur si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve, sipas autoriteteve kombëtare.