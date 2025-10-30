SHBA planifikon të reduktojë numrin e trupave në Evropë: Shenjë pozitive e rritjes së aftësive dhe përgjegjësisë evropiane
Ministri i Mbrojtjes i Rumanisë ishte i pari që njoftoi masën, duke deklaruar se SHBA kishin informuar aleatët e NATO-s.
Ushtria amerikane e quajti “një shenjë pozitive të rritjes së aftësive dhe përgjegjësisë evropiane”
Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë njoftoi të mërkurën se disa trupatë SHBA që janë tërhequr nga vendi nuk do të zëvendësohen pasi Shtetet e Bashkuara planifikojnë të reduktojnë numrin e trupave të vendosura në krahun lindor të NATO-s në Evropë.
Sipas autoriteteve të Bukureshtit, kjo masë do të prekte forcat e stacionuara në bazën ajrore rumune Mihail Kogalniceanu. “Vendimi amerikan është të ndalojë rotacionin në Evropë të një brigade që kishte elementë në disa vende të NATO-s”, deklaroi Ministria e Mbrojtjes.
Ministri rumun i Mbrojtjes Ionut Mosteanu vuri në dukje gjithashtu se numri i përgjithshëm i trupave në krahun lindor të NATO-s edhe pas ndryshimeve do të mbetet më i lartë se përpara sulmit rus ndaj Ukrainës.
Anëtarja e BE dhe NATO-s ndan një kufi prej 650 kilometrash (rreth 400 milje) me Ukrainën dhe është përballur me disa inkursione të dronëve rusë muajt e fundit. Zyrtarët amerikanë konfirmuan planet, por thanë se ndryshimet ishin pjesë e planeve të gjata dypartiake të Uashingtonit për t’u “orientuar drejt Azisë”, si dhe një shenjë e përmirësimit të gatishmërisë evropiane në përgjigje të sulmit rus ndaj Ukrainës.
Ushtria amerikane i quan planet “shenjë pozitive” të rritjes së aftësive evropiane
“Kjo nuk është as një tërheqje amerikane nga Evropa dhe as një shenjë e një angazhimi më të vogël ndaj NATO-s dhe Nenit 5,” tha në një deklaratë Ushtria Amerikane për Evropën dhe Afrikën me qendër në Gjermani, duke iu referuar klauzolës së mbrojtjes reciproke të NATO-s. “Përkundrazi, është një shenjë pozitive e rritjes së kapacitetit dhe përgjegjësisë evropiane,” tha ai.
Ushtritë evropiane në NATO, veçanërisht Gjermania, po përpiqen të rrisin rekrutimin dhe prokurimin, si dhe shpenzimet e përgjithshme të mbrojtjes, në përgjigje të luftës në Ukrainë.
Ushtria tha se rreth 1000 trupa amerikane do të mbeten në Rumani, nga rreth 1700 në prill të këtij viti. Ambasadori i SHBA-së në NATO, Matthew Whitaker, tha në mënyrë të ngjashme, planet tregojnë se si Rumania dhe aleatët e tjerë të NATO-s po rrisin aftësitë e tyre mbrojtëse, ndërsa Evropa kërkon të forcojë aftësitë e saj në mes të luftës në Ukrainë.
“Për më shumë se 20 vjet si aleate e NATO-s, Rumania ka bashkëpunuar vazhdimisht me Shtetet e Bashkuara për të përmbushur objektivat tona të përbashkëta të mbrojtjes,” tha Whitaker. “Ky partneritet mbetet më i fortë se kurrë.”
Analistët gjermanë të mbrojtjes nuk shohin “arsye për panik”
Në varësi të operacioneve dhe stërvitjeve, Shtetet e Bashkuara zakonisht kanë midis 80.000 dhe 100.000 trupa të stacionuara në Evropë në çdo kohë, duke përfshirë rreth 9000 trupa në Ramstein në Gjermaninë perëndimore.
Një avion transporti ushtarak C-17 Globemaster që ngrihet nga baza ajrore Ramstein në Gjermani. 23 qershor 2025.
Selia e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Evropë dhe Afrikë ndodhet në Ramstein, Gjermania perëndimore.
Titujt e së mërkurës, natyrisht, tërhoqën vëmendjen e komentuesve të politikës së mbrojtjes në Gjermani, me ish-ambasadorin gjerman në Shtetet e Bashkuara dhe ish-kreun e Konferencës së Sigurisë së Mynihut, Wolfgang Ischinger, duke deklaruar se njoftimi “nuk ishte shkak për alarm”.
Analisti i mbrojtjes, autori dhe podkasteri Carlo Masala i Universitetit të Bundeswehrit në Mynih iu përgjigj Ischingerit duke thënë: “Unë mbështet vlerësimin e tij. Por ajo që asnjëri prej nesh nuk di është nëse do të ketë hapa të tjerë në të ardhmen”.
Administratat e njëpasnjëshme amerikane, të paktën që nga Barack Obama, nëse jo më parë, kanë folur për planet dhe nevojën taktike për të zhvendosur disa nga asetet ushtarake të SHBA në rajonin Indo-Paqësor.
Ministri italian i Mbrojtjes Guido Crosetto e vuri në dukje këtë në një intervistë për Sky: “Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për konkurrencën me Kinën dhe Evropa duhet të krijojë mbrojtjen e saj.”
Megjithatë, lajmet për plane të tilla gjatë presidencës së Trumpit mund të ngrenë më shumë pasiguri, duke pasur parasysh komentet e tij ndonjëherë kontradiktore për NATO-n, shpenzimet ushtarake evropiane, Ukrainën dhe Rusinë./rel