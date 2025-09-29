LEXO PA REKLAMA!

Rusia tërhiqet nga Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 17:13
Bota

Rusia tërhiqet nga Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, nënshkroi sot një ligj që tërheq zyrtarisht Moskën nga Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës.

Parlamenti rus kishte votuar më herët pro tërheqjes nga kjo konventë, e cila ishte ratifikuar nga Moska në vitin 1998.

Sipas ligjit të miratuar, kjo tërheqje vjen si përgjigje ndaj refuzimit të Këshillit të Evropës I cili nuk ka pranuar pjesëmarrjen e një përfaqësuesi rus në këtë komisioni.

