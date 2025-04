Rusia nuk ndal sulmet ajrore mbi Ukrainë, lëshon rreth 100 dronë në të gjithë vendin

Forcat ajrore ukrainase thonë se Rusia lëshoi ​​97 dronë në sulmet gjatë natës.

Sipas mediave të huaja, forcat ajrore thanë se rrëzuan 57 dronë me 34 të tjerë që nuk arritën objektivat e tyre, me gjasë për shkak të kundërmasave të luftës elektronike. Por Forcat Ajrore nuk specifikuan se çfarë ndodhi me gjashtë dronët e mbetur.

Më herët, guvernatori rajonal Oleh Kiper raportoi një sulm "masiv" me dron në qytetin port të Odesës në Detin e Zi.



Sulmet ruse në të gjithë Ukrainën kanë vrarë një civil dhe kanë plagosur të paktën 27 persona gjatë 24 orëve të fundit, sipas autoriteteve rajonale.

Një sulm me dron vrau një burrë në Velyka Pysarivka, rajoni Sumy, sipas administratës ushtarake atje.

Sulmet gjatë natës kundër rajonit të Dnipropetrovsk plagosën dy burra, të moshës 39 dhe 48 vjeç, njoftoi guvernatori Serhii Lysak.

Rusia plagosi pesë persona në rajonin e Donetskut dhe pesë të tjerë në rajonin e Kharkiv, duke përfshirë një ndihmës mjekësor, thanë guvernatorët lokalë.

Në rajonin Kherson, 11 persona u plagosën ndërsa dy ndërtesa të larta dhe 11 shtëpi u dëmtuan, sipas guvernatorit Oleksandr Prokudin. Ndërsa tre persona të tjerë u plagosën në një sulm me dron në Odesa.