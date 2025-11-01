LEXO PA REKLAMA!

Reklamat qeveritare në Kanada sulmuan politikat tregtare të Trump, kryeministri Carney i kërkon falje

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 17:25
Bota

Reklamat qeveritare në Kanada sulmuan politikat tregtare të Trump,

Kryeministri kanadez Mark Carney i ka kërkuar falje presidentit amerikan për reklamat që sulmonin politikën e tarifave tregtare ndaj vendeve partnere që po ndjek Donald Trump.

Duke folur nga Koreja e Jugut ku mori pjesë në samitin e Azi-Paqësorit, Carney tha se i kishte kërkuar falje shefit të Shtëpisë së Bardhë privatisht në një darkë të organizuar nga presidenti i vendit mikpritës me liderët pjesëmarrës në takimin e nivelit të lartë të mërkurën, ku i pranishëm ishte edhe presidenti amerikan.

Në reklamën qeveritare ishte përfshirë edhe ky fjalim i ish-presidentit amerikan Ronald Reagan i vitit 1987 ku shprehej kundër vendosjes së tarifave tregtare ndaj partnerëve të kohës.

Pavarësisht se pranoi ta falte Carney, Trump tha gjatë kthimit nga Koreja e Jugut këtë javë se SHBA dhe Kanadaja nuk do i riktheheshin bisedimeve për një marrëveshje tregtare.

Që prej marsit, Uashingtoni ka në fuqi tarifa importi prej 35% ndaj prodhimeve kanadeze, ndërsa Kanadaja ka vendosur tarifa reciproke 25%.

