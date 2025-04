Rama mbledh ministrat dhe deputetët në Pallatin e Brigadave!

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një mbledhje me ministrat dhe deputetët e Partisë Socialiste. Mbledhja është duke u zhvilluar në Pallatin e Brigadave, teksa sipas burimeve, në të po bëhet analizë e punës së deritanishme të çdo ministrie.

Ndërsa na ndajnë pak javë nga zgjedhjet parlamentare, në këtë mbledhje me dyer të mbyllura po diskutohen sfidat për muajt në vazhdim deri në 11 maj, mënyrat e komunikimit gjatë javëve në vazhdim, si dhe fjalët kyçe që do të përdoren në fushatë. Takimi me ministrat dhe grupin parlamentar do të mbahet edhe ditën e nesërme.