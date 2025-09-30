LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pse Putin qëndron larg rrjeteve sociale? Kremlini: Nuk është puna e tij! Familja dhe të njohurit ndajnë informacione

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 19:58
Bota

Pse Putin qëndron larg rrjeteve sociale? Kremlini: Nuk është puna

Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka plane të ketë llogari personale në mediat sociale, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov për TASS të hënën.

Presidenti është “i pranishëm në mediat sociale” përmes kanaleve zyrtare të Kremlinit, por nuk ka ndërmend të angazhohet personalisht sepse, “siç e ka thënë shumë herë, kjo nuk është puna e tij”, shpjegoi Peskov.

Zëdhënësi më parë vuri në dukje se stafi i Kremlinit e mban Putinin të informuar mbi temat në trend në internet, ndërsa familja dhe të njohurit e tij herë pas here ndajnë informacione me të.

Në vitin 2017, Putin tha se axhenda e tij nuk i linte kohë për të shfletuar internetin. Ai shtoi se çfarëdo kohe të lirë që kishte, ishte më mirë ta shpenzonte për fitnes dhe aktivitete të tjera që e ndihmonin të çlodhej.

“Unë e organizoj axhendën time në një mënyrë që i lë kohë zhvillimit krijues, si të dëgjoj muzikë, sporte ose të bisedoj me miqtë “, tha ai. “Nëse nuk gjen kohë për këtë, nuk do të gjesh kohë për asgjë.”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion