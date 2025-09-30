Plani i Trump për paqen në Gaza, kreu i OKB u bën thirrje palëve ta pranojnë dhe zbatojnë
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres, ka bërë thirrje për angazhim të plotë nga të gjitha palët në zbatimin e planit për Lindjen e Mesme të prezantuar nga presidenti amerikan, Donald Trump. Në një deklaratë të shpërndarë nga zëdhënësi i tij, Guterres theksoi rëndësinë e pranimit dhe zbatimit të këtij plani nga të gjitha palët e përfshira.
Ai përshëndeti nismën e presidentit Trump dhe vuri në dukje rolin e rëndësishëm që kanë luajtur vendet arabe dhe myslimane në hartimin e kësaj marrëveshjeje, duke e cilësuar përfshirjen e tyre si një element kyç për suksesin e saj.
Plani me 20 pika i Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza
Shtëpia e Bardhë publikoi “Plani gjithëpërfshirës për ndërprerjen e konfliktit në Gazë” të presidentit Trump.
Këtu janë pikat kryesore:
1. Gaza do të jetë zonë e de-radikalizuar, pa terrorizëm dhe që nuk përbën kërcënim për fqinjët.
2. Gaza do të rindërtohet për të mirën e popullit të Gazës, i cili ka vuajtur tepër.
3. Nëse të dyja palët pranojnë këtë propozim, lufta ndërpritet menjëherë. Forcat izraelite tërhiqen në një vijë të dakorduar për t’u bërë vend për lirimin e pengjeve. Gjatë kësaj periudhe, të gjitha operacionet ushtarake, përfshirë bombardimet, ndërpriten dhe linjat e frontit mbeten të ngrira derisa plotësohen kushtet për tërheqjen e plotë të forcave.
4. Brenda 72 orësh nga pranimi publik i marrëveshjes nga Izraeli, të gjitha pengjet, të gjalla dhe të vdekura, do të kthehen.
5. Pasi të lirohen të gjitha pengjet, Izraeli do të lirojë 250 të burgosur me burgim të përjetshëm dhe 1,700 banorë të Gazës që u arrestuan pas 7 tetorit 2023 (duke përfshirë gra dhe fëmijë). Për çdo peng izraelit që vdes, Izraeli do të lirojë eshtrat e 15 banorëve të Gazës.
6. Anëtarët e Hamasit që angazhohen në bashkëjetesë paqësore dhe që dorëzohen për çarmatizim do të marrin amnisti. Ata që duan të largohen nga Gaza do të kenë kalim të sigurt drejt vendeve mikpritëse.
7. Me pranimin e marrëveshjes, ndihma e plotë do të dërgohet menjëherë në Gazë, përfshirë rindërtimin e infrastrukturave (ujësjellës, energji, kanalizim), rikthimin e spitaleve dhe bukëpunëve, dhe pajisjet për pastrimin e rrugëve dhe zhvendosjen e rrënojave.
8. Shpërndarja dhe ofrimi i ndihmës bëhet pa ndërhyrje nga palët, përmes OKB-së, të organizatave të saj dhe kryqit të kuq, si dhe organizatave ndërkombëtare që nuk janë të lidhura me palët konfliktuese. Hyrja në Raufa do të zbatohet sipas mekanizmit të marrëveshjes së 19 janarit 2025.
9. Gaza do të qeveriset nga një administratë tranzitore teknokratike dhe jopolitike palestineze, e cila drejton shërbimet publike dhe strukturat komunale, me mbikëqyrje nga një organ ndërkombëtar i quajtur “Këshilli i Paqes”, me president Trump në krye dhe me anëtarë të tjerë, përfshirë Tony Blair. Kjo strukturë do të hartojë kornizat dhe do të menaxhojë financimin për rindërtimin, derisa Autoriteti Palestinez të kryejë reformat dhe të marrë kontrollin e Gazës.
10. Do të krijohet një plani ekonomik për rindërtime dhe nxitje ekonomike të Gazës nga ekspertë ndërkombëtarë, që propozojnë investime që krijojnë vende pune, mundësi dhe shpresë për të ardhmen e Gazës.
11. Do të formohet një zonë e veçantë ekonomike, me tarifa doganore dhe akses, që do të negociohen me vendet pjesëmarrëse.
12. Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza; ata që duan të largohen do të kenë liri dhe do të mund të kthehen. Do të inkurajohet që njerëzit të qëndrojnë dhe të kenë mundësi për rindërtim.
13. Hamas dhe grupet tjera pajtohen të mos kenë rol në qeverisje – as drejtpërdrejt, as tërthorazi. Të gjitha infrastrukturat ushtarake dhe terroriste, përfshirë tunelat dhe prodhimin e armëve, do të shkatërrohen dhe nuk do të rindërtohen. Do të ketë proces çarmatizimi nën vëzhgim ndërkombëtar, përfshirë blerjen e armëve dhe reintegrimin.
14. Partnerët rajonalë do të garantojnë që Hamas dhe grupet e tjera të përmbahen nga obligimet dhe që Gaza e re të mos përbëjë kërcënim për fqinjët e saj.
15. SHBA do të bashkëpunojnë me vende arabe dhe ndërkombëtare për të formuar një Fuqinë Ndërkombëtare Stabilizimi (ISF) që do të vendoset menjëherë në Gaza. Ajo do të stërvitë dhe mbështesë forcat policore palestineze të kontrolluara në Gaza dhe do të konsultohet me Jordaninë dhe Egjiptin për sigurinë e kufijve. Ajo do të sigurojë që municionet të mos futen në Gazë dhe do të lehtësojë lëvizjen e mallrave për rindërtim.
16. Izraeli nuk do të pushtojë apo aneksojë Gazën. Forcat izraelite do të tërhiqen gradualisht sipas planeve të dakorduara, dhe territori i Gazës do të kalohet te ISF dhe administrata tranzitore, përveç një prezence të jashtme në perimetër sigurie derisa Gaza të jetë plotësisht e sigurt.
17. Nëse Hamas vonon ose refuzon propozimin, pikat e mësipërme – përfshirë operacionet e ndihmës – do të zbatohet në zonat që Izraeli i ka çliruar nga terreni terrorist.
18. Do të ndërtohet një proces dialogu ndërfetars, që mbështetet mbi vlerat e tolerancës dhe bashkëjetesës paqësore, me qëllim ndryshimin e narrativave dhe mendësisë së Izraelit dhe Palestinezëve.
19. Ndërkohë që rindërtimi i Gazës ecën përpara dhe reforma e Autoritetit Palestinez zbatohet përkushtimisht, do të krijohen kushtet për një rrugë të qëndrueshme drejt vetëvendosjes palestineze dhe statusit të shtetit, ku Gaza është pjesë integrale.
20. SHBA do të ndërmjetësojë dialog midis Izraelit dhe Palestinezëve për të arritur një horizont politik për bashkëjetesë paqësore dhe të begatë./BalkanWeb