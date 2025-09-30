Autobusi bie në gropën e kantierit rrugor në Vlorë, panik te pasagjerët
Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 19:22
Aktualitet
Një autobus urban në qytetin e Vlorës ka rënë këtë të martë në gropat e hapura të një kantieri rrugor, në segmentin që nis pranë godinës së Policisë dhe lidhet me bulevardin “Ismail Qemali”.
Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, por ngjarja ka shkaktuar panik te pasagjerët dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve në zonë.
Banorët dhe drejtuesit e mjeteve ankohen se mungesa e sinjalistikës dhe mbrojtjeve të duhura në këtë kantier po krijon rrezik të vazhdueshëm për aksidente./vizionplus