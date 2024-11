Përse SHBA ia dha sërish fitoren Trump, si ndryshon politika e jashtme amerikane!

Ky është padyshim rikthimi më dramatik në historinë politike të SHBA: Katër vjet pas largimit nga Shtëpia e Bardhë, Donald Trump vihet sërish në krye të saj pasi miliona amerikanë votuan për t’i dhënë atij një shans të dytë.

Kjo fushatë zgjedhore ishte e denjë për librat e historisë, shkruan BBC: Trumpi i mbijetoi dy tentativave për vrasje ndërsa kundërshtari i tij fillestar, presidenti Joe Biden u largua nga gara vetëm disa muaj para ditës së zgjedhjeve. Shumica e amerikanëve në shtetet kyce të fushëbetejës që zgjodhën të votonin për të, përmenden më tepër si shqetësim kryesore ekonominë dhe emigracionin.

Triumfi i Donald Trumpit vjen pas një rënieje spektakolare të tij nga froni. Republikani refuzoi të pranonte rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i humbi ndaj Bidenit dhe roli i tij në përpjekjen për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve për të qëndruar në detyrë është duke u shqyrtuar ende edhe sot. Duket se mesazhi i tij për ekonominë preku telin që duhej për amerikanët, të cilët u dëshmua qartazi se ia vunë veshin pyetjes që ai përsëriste në cdo tubim: “A jeni më mirë tani se sa dy vjet më parë?”. Shumë njerëz që votuan për Trumpin i pohuan BBC-së se mendonin që ekonomia e vendit kishte qenë më mirë gjatë kohës kur ai ishte në detyrë, dhe ata thjesht ishin lodhur nga përpjekjet për të përballuar jetesën. Por si ndryshon ndërkohë politika e jashtme amerikane me presidencën Trump 2!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Administratës së re do t`i duhet të bëjë llogaritë me një popull të lodhur nga përplasjet në shumë fronte, me konfliktet në zhvillim në Ukrainë e Lindjen e Mesme dhe rivalitetin e ashpër me Kinën. Trumpi e ka treguar se mund të insistojë për negociata më të ashpra për ukrainasit më qëllim mbylljen e luftës, por që ndoshta do të nënkuptonin edhe lëshime territoriale e gjeopolitike për Rusinë. Sa për Izraelin, shanset janë që Trumpi ta lejojë të ndjekë planin e tij, ndërkohë që në synimet e hershme të manjatit është edhe ashpërsimi i luftës tregtare me Pekinin