LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përplasje Vjenë-Moskë! Austria shpall ‘non grata’ diplomatin rus, Kremlini dëbon përfaqësuesin austriak

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 20:21
Bota

Përplasje Vjenë-Moskë! Austria shpall ‘non grata’

Rusia së shpejti do të dëbojë një diplomat austriak në përgjigje të vendimit të Vjenës për të shpallur një diplomat rus person non grata, tha Ministria e Jashtme ruse.

“Tradicionalisht ne i përgjigjemi të gjitha hapave të tillë. Masat kundërsulmuese i janë njoftuar tashmë palës austriake. Një diplomat austriak me rang të ngjashëm do të largohet së shpejti nga Rusia”, tha Ministria e Jashtme ruse.

Më parë, agjencia e lajmeve APA, duke cituar një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme, raportoi se Austria kishte shpallur një diplomat rus person non grata. Sipas agjencisë, ai tashmë është larguar nga Austria.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion