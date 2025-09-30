Përplasje Vjenë-Moskë! Austria shpall ‘non grata’ diplomatin rus, Kremlini dëbon përfaqësuesin austriak
Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 20:21
Bota
Rusia së shpejti do të dëbojë një diplomat austriak në përgjigje të vendimit të Vjenës për të shpallur një diplomat rus person non grata, tha Ministria e Jashtme ruse.
“Tradicionalisht ne i përgjigjemi të gjitha hapave të tillë. Masat kundërsulmuese i janë njoftuar tashmë palës austriake. Një diplomat austriak me rang të ngjashëm do të largohet së shpejti nga Rusia”, tha Ministria e Jashtme ruse.
Më parë, agjencia e lajmeve APA, duke cituar një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme, raportoi se Austria kishte shpallur një diplomat rus person non grata. Sipas agjencisë, ai tashmë është larguar nga Austria.