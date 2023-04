Përmbytjet në Kinë, shkon në 51 numri i viktimave (VIDEO)

Mijëra njerëz mbeten të bllokuar në Kinën qendrore ndërsa përmbytjet vazhdojnë të godasin rajonin, duke vrarë të paktën 51 persona, një numër që pritet të rritet përsëri ashpër ndërsa ekipet e rimëkëmbjes hyjnë në rrugët dhe tunelet e zhytura më parë në kryeqytet.

Stuhitë rekorde të shiut – të cilat hodhën një vit me vlerë shiu në dhe rreth kryeqytetit të provincës Henan, Zhengzhou, në fillim të kësaj jave – që nga ajo kohë janë zhvendosur në veri, duke prekur qytetet e jashtme dhe zonat rajonale, duke bllokuar njerëz pa energji elektrike ose ujë të freskët, përfshirë në spitale.

Të premten pasdite media shtetërore raportoi se numri i të vdekurve ishte rritur nga 33 në 51, duke përmendur autoritetet lokale dhe një taksë financiare prej më shumë se 65 miliardë juanë (7.3 miliardë paund). Më shumë se një milion njerëz ishin zhvendosur, gjysma e tyre kishin humbur shtëpitë e tyre.

“Ne nuk mund të evakuoheshim me kohë sepse gjyshja ime e moshuar me aftësi të kufizuara nuk mund të dilte nga shtëpia”- tha për AFP një student 16-vjeçar i shkollës me mbiemër Zhang, i cili tha se shtëpia e tyre në Gongyi ishte përmbytur plotësisht. “Unë kisha shumë frikë se do të mbytej”.