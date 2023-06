Përfundon oksigjeni i parashikuar në nëndetësen “Titan”, roboti francez bëhet gati të zhytet në thellësi

Koha në të cilën Roja Bregdetare e SHBA parashikoi se furnizimet me oksigjen në bordin e Titan do të skadonin është në minutat e fundit.

Agjencia tha dje se furnizimi me ajër brenda zhytësit do të mbaronte sot në orën 12:08 me orën e MB.

Është e rëndësishme të theksohet se situata e saktë në anije është e panjohur dhe ekspertët kanë thënë se parashikimet mbi furnizimet janë “vlerësime të pasakta”.

Titani u vlerësua të kishte një furnizim 96-orësh me oksigjen kur filloi udhëtimin e tij. Një anije kërkimore franceze po përgatit robotin e saj për të hyrë në det të thellë, ka thënë Roja Bregdetare e SHBA-së, në përditësimin e saj të parë mbi operacionin e kërkimit që nga mbrëmja e kaluar. Automjeti tashmë po kërkon fundin e detit.

Në disa postime të shkurtra në Twitter, agjencia konfirmoi se L’Atalante kishte mbërritur në vendin e kërkimit dhe ishte duke përgatitur automjetin e drejtuar nga distanca (ROV).

Anija kanadeze Horizon Arctic ka vendosur gjithashtu ROV e saj “që ka arritur në fundin e detit dhe ka filluar kërkimin e saj për nëndetësen e zhdukur”, tha Roja Bregdetare.

Një nëndetëse britanike, si dhe pajisje nga një kompani britanike, janë dërguar për të ndihmuar në kërkimin e Titanit.

Një avion britanik C-17 do të transportojë gjithashtu “pajisje komerciale të specializuara” të ofruara nga firma Magellan me bazë në Mbretërinë e Bashkuar në St John’s, Newfoundland.