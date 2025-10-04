LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Për herë të parë në histori, Japonia drejt zgjedhjes së kryeministres së parë grua

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 17:19
Bota

Për herë të parë në histori, Japonia drejt zgjedhjes

Partia qeverisëse e Japonisë zgjodhi të shtunën ish-ministren e Sigurisë Ekonomike Sanae Takaichi si udhëheqësen e saj të re, duke e bërë atë të mundshme të bëhet kryeministrja e parë femër e vendit.

Zhvillimi i paprecedentë do t’i lejonte Takaichit, një nga anëtarët më konservatore të partisë së dominuar nga meshkujt, të bënte histori si udhëheqësja e parë femër e Partisë Liberale Demokratike konservatore të Japonisë, e cila ka qeverisur prej kohësh.

Pesë kandidatë — dy në detyrë aktualisht dhe tre ish-ministra — garonin për presidencën e LDP-së.

Takaichi mundi Ministrin e Bujqësisë Shinjiro Koizumi, djalin e ish-kryeministrit të njohur Junichiro Koizumi, në një balotazh në një votim brendapartiak nga LDP-ja.

Ajo tani zëvendëson kryeministrin Shigeru Ishiba, ndërsa partia shpreson të rifitojë mbështetjen e publikut dhe të qëndrojë në pushtet pas humbjeve të mëdha në zgjedhje.

Partia e saj mbetet padyshim më e madhja në Dhomën e Ulët, e cila përcakton udhëheqësin kombëtar, dhe për shkak se grupet e opozitës janë shumë të përçara.

Votimi i së shtunës përfshinte vetëm 295 parlamentarë të LDP-së dhe rreth 1 milion anëtarë që paguanin kuotat. Ai pasqyronte vetëm 1% të publikut japonez.

Një votim parlamentar pritet në mesin e tetorit. LDP, e cila është kritikuar nga udhëheqësit e opozitës për krijimin e një vakumi të zgjatur politik, duhet të nxitojë sepse fituesi së shpejti do të përballet me një provë diplomatike: një samit të mundshëm me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, i cili mund të kërkojë që Japonia të rrisë shpenzimet e saj të mbrojtjes.

Një takim thuhet se është planifikuar për në fund të tetorit, kur Trump do të udhëtojë për në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në Korenë e Jugut, që fillon më 31 tetor.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion