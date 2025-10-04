Djemtë e Valbona Selimllarit sulmojnë policin në Tiranë, thyejnë edhe kamerat e komisariatit
Dy te rinj kane sulmuar nje efektiv policie ne Tirane.
Policia beri me dije se dy vëllezërit Deni dhe Kejni Selimllari, janë arrestuar pasi në orët e para të mëngjesit të sotëm, teksa ishin duke ecur në këmbë në gjendje të dehur, kanë goditur për shkak të detyrës, një punonjës policie.
Po ashtu, policia e kryeqytetit bën me dije se gjatë shoqërimit Deni Selimllari dhe Kejni Selimllari, djemtë e Valbona Selimllarit, kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit.
Njoftimi:
Policia tha se Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2 arrestuan në flagrancë shtetasit D. S., 21 vjeç, dhe K. S., 18 vjeç, pasi në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë goditur, për shkak të detyrës, një punonjës policie.
Kur janë shoqëruar në ambientet e dhomave të shoqërimit të Komisariatit të Policisë Nr. 2, këta shtetas kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit. Gjithashtu, kanë kanosur punonjësit e policisë që ndodheshin në këto ambiente.
Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.