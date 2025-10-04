SHBA/ Trump pritet të vendosë tarifa doganore 107% për pastat italiane
Rritja është rezultat i një hetimi nga Departamenti i Tregtisë i SHBA-së, metodologjia e të cilit ka ngritur shqetësime serioze midis prodhuesve italianë dhe profesionistëve të industrisë.
Akuzat për hedhjen e parave
Çdo vit, Departamenti i Tregtisë i SHBA-së kryen një audit të importeve të makaronave nga Italia me kërkesë të të ashtuquajturve peticionerë. Në këtë rast, auditimi fillon me raportet nga kompanitë konkurruese amerikane, shumë prej të cilave kontrollohen nga grupet italiane. Për të kryer auditimin, departamenti zgjedh vetëm dy kompani ( të anketuar të detyrueshëm ) për t'i nënshtruar të dhënat e tyre të shitjeve dhe kostove një shqyrtimi të plotë. Në këtë rast, u ekzaminuan La Molisana dhe Garofalo.
Dokumenti i publikuar nga Departamenti i Tregtisë thotë: "Ne kemi përcaktuar paraprakisht se për periudhën 1 korrik 2023 deri më 30 qershor 2024, ekzistojnë marzhet e mëposhtme mesatare të ponderuara të dampingut: La Molisana Spa 91.74%, Pastificio Lucio Garofalo Spa 91.74% dhe kompanitë që nuk janë ekzaminuar individualisht 91.74%. Në thelb, administrata amerikane akuzon dy kompanitë në fjalë për amortizim, pa kryer një hetim të plotë dhe e shtrin akuzën tek eksportuesit e tjerë të përmendur, mbi të cilët nuk ka kryer asnjë audit."
Kompanitë e prekura nga maksi-tarifa
Në përfundim të hetimit, administrata amerikane vendosi të aplikojë një tarifë prej 91.74%, përveç tarifës prej 15% që është tashmë në fuqi, për të gjithë eksportuesit e përmendur në hetim. Përveç La Molisana dhe Garofalo, kompanitë e cituara përfshijnë: Agritalia, Aldino, Antiche Tradizioni Di Gragnano, Barilla, Gruppo Milo, Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco, Pastificio Chiavenna, Pastificio Liguori, Pastificio Della Forma, Pastificio Sgambaro, Pastificio Tamma dhe Rummo.
Ndikimi i tarifës do të jetë më pak i rëndë për ata që tashmë prodhojnë makarona të destinuara për tregun amerikan në SHBA, siç është Barilla. Megjithatë, për ata që eksportojnë të gjitha produktet e tyre nga Italia në SHBA, pasojat mund të jenë shumë të rënda.
Këto lloje hetimesh janë të shpeshta, por ajo që është e re këtë herë është shkalla e tarifës. Në vitet e fundit, hetime të ngjashme të kryera ndaj të njëjtave kompani kanë rezultuar në tarifa zero ose 0.5%. Tarifa e papritur rekord prej 91.7% duket të jetë një tjetër përshkallëzim në luftën tregtare.
"Kjo qasje, ndërsa zyrtarisht lejohet vetëm si përjashtim, përkthehet në një shtrembërim të qartë, sepse transformon një tarifë ndëshkuese (dhe joproporcionale), fillimisht të synuar vetëm për dy kompani, në një sanksion kolektiv të bazuar në një supozim absurd", thekson Luigi Scordamaglia, CEO i Filiera Italia.
"Në fakt, me këtë instrument, Trump po ndërhyn duke vendosur një tarifë prej mbi 90% në eksportet tona të makaronave në SHBA, e cila në fakt do të bllokohej duke filluar nga 1 janari 2026, sepse ato bëhen jokonkurruese ", shton ai, "në avantazhin e vetëm të kompanive italiane, si dhe të atyre nga vendet e tjera, të cilat kanë filluar të zhvendosin prodhimin në Shtetet e Bashkuara dhe nuk e tregojnë gjithmonë qartë prodhimin e tyre jo-italian në etiketat e tyre"./ Corriere.it