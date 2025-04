Pak minuta pasi Erion Veliaj mbërriti nga paraburgimi i Durrësit në Gjykatën e Posaçme, është parë të futet në këtë institucion edhe avokati i tij amerikan Joshua Roberts.

Veliaj ka kërkuar në Apelin e GJKKO që të zbutet masa e tij e dhënë më herët, ‘arrest me burg’.

Seanca do të mbahet në orën 10:000, ndërsa gjyqtari që do ta drejtojë do të jetë ngert Pëllumbi.