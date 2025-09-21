LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi i motit: Sot temperaturat do të arrijnë deri në 31°C në këto zona

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 08:10
Aktualitet

Parashikimi i motit: Sot temperaturat do të arrijnë deri në 31°C në këto zona

Moti sot vijon të jetë me të njëjtat kushte atmosferike.

Sipas Meteoalb paraditja dhe pasditja do të jetë e kthjellët por mund të ketë vranësirash të lehta në disa pjesë të territorit.


Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 31°C.

Era do fryjë mesatarisht me shpejtësi 2 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet det dallgëzim 1-3 ballë.

