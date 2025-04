Paralajmërimi për sulme terroriste dhe luftë, çfarë është manuali që Franca po i dërgon derë më derë qytetarëve të saj!

Franca po përgatitet të shpërndajë një manual mbijetese për çdo familje për të ndihmuar qytetarët të përgatiten për kërcënimet e afërta, duke përfshirë konfliktin e armatosur në tokën franceze.

“Manuali i mbijetesës synon të inkurajojë qytetarët që të zhvillojnë qëndrueshmërinë e tyre përballë krizave të ndryshme”, tha një zëdhënëse e kryeministrit François Bayrou për CNN.

“Kjo përfshin fatkeqësitë natyrore, incidentet teknologjike dhe kibernetike, krizat shëndetësore si Covid-19 dhe krizat e sigurisë si sulmet terroriste dhe konfliktet e armatosura,” tha ajo.

Nëse miratohet nga Bayrou, broshura me 20 faqe do t'u dërgohet familjeve përpara verës. Plani francez ndjek përditësimet e broshurave të ngjashme të lëshuara për miliona familje në Suedi dhe Finlandë, të cilat përfshijnë udhëzime se si të përgatiten për efektet e konflikteve ushtarake, ndërprerjet e komunikimit dhe ndërprerjet e energjisë elektrike, si dhe ngjarjet ekstreme të motit.

Broshura e re do të jetë e ngjashme në përmbajtje me një faqe interneti të qeverisë franceze, e lançuar në vitin 2022, që ofron këshilla se si të përgatitemi për një emergjencë. Gjithashtu do të këshillojë qytetarët që të blejnë mjete mjekësore, si paracetamol, kompresa dhe solucione fiziologjike.

“Është shumë e rëndësishme të jesh i përgatitur për një krizë dhe mendoj se qeveria po ndërmerr hapat e duhur,” tha për CNN Moussa Saki, një 19-vjeçar restoranti në Paris.

"Unë nuk jam i shqetësuar për një luftë në tokën franceze, por njerëzit duhet të dinë se çfarë të bëjnë, për çdo rast," tha ai.

“Gjërat bazë si ilaçet dhe ushqimi duhet t'i jepen çdo familjeje,” shtoi ai.