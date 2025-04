Papa i parë në një shekull që do të varroset jashtë Vatikanit/ Si do të kryhet ceremonia mortore!

Vdekja e Papa Françeskut mëngjesin e të hënës së Pashkëve solli dhe aktivizimin e një protokolli të paracaktuar rreptësisht në Vatikan në rast të tillë. Megjithatë, pavarësisht procedurave dhe traditave, disa prej të cilave datojnë në Romën e lashtë, është bërë me dije se dëshira e Papës ishte për një ceremoni funerali më të thjeshtë, në një arkivol druri dhe për të shmangur ritualet e ndërlikuara që janë zakon kur Papa vdes.

Vdekja e Papa Françeskut pasohet nga nëntë ditë zie, e njohur si Novendiale, një traditë që i ka rrënjët në antikitetin romak. Edhe Italia shpall zi kombëtare. Trupi i Papës do të bekohet, do të vishet me rrobat papale dhe do të shfaqet në Bazilikën e Shën Pjetrit për nderim publik. Qindra mijëra njerëz pritet të rreshtohen për ta nderuar. Midis tyre pritet të ketë udhëheqës dhe zyrtarë të huaj.

Trupi i Papës më parë ekspozohej në një piedestal të ngritur. Megjithatë, sipas dëshirës së tij, Papa Françesku do të shtrihet në një arkivol të hapur. Në të kaluarën, papët balsamoseshin dhe disave u hiqeshin organet para varrimit. Në fakt, në një kishë pranë shatërvanit të Trevit, zemrat e mbi 20 personave ruhen në faltore mermeri. Megjithatë, këto praktika specifike janë braktisur.

Gjatë nëntë ditëve të zisë, Vatikani hyn në një fazë tranzitore të quajtur sede vacante (“vendi është bosh”). Gjatë kësaj kohe, Kisha Katolike Romake drejtohet nga Konklava, pra Kolegji i Komisionerëve. Megjithatë, ata nuk mund të marrin vendime të rëndësishme derisa të zgjidhet një Papë i ri. Varrimi i Papës ka të ngjarë të bëhet në sheshin e Shën Pjetrit. Qindra mijëra njerëz pritet të vijnë në vend në ditët në vijim. Ceremonia do të drejtohet nga Dekani i Kolegjit të Kardinalëve. Varrimi i Papës, sipas traditës, bëhet në shpellat e Vatikanit, poshtë bazilikës së Shën Pjetrit, ku ndodhen rreth 100 varre papale. Aty është varrosur edhe paraardhësi i Papa Françeskut, Benedikti, i cili dha dorëheqjen në vitin 2013 dhe vdiq në vitin 2022.

Por, Françesku deklaroi në vitin 2023 se kishte zgjedhur Bazilikën e Santa Maria Maggiore në Romë për varrimin e tij. Kështu, ai do të bëhet Papa i parë në një shekull, varrimi i të cilit do të bëhet jashtë Vatikanit. Sipas traditës, Papa është varrosur në tre arkivole: njëri prej selvi, tjetri prej zinku dhe tjetri prej elmi, i vendosur njëri brenda tjetrit. Papa Françesku, megjithatë, ka kërkuar që të varroset në një arkivol të vetëm dhe të thjeshtë prej druri.