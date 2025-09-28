LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Panik në Bruksel, alarm për bombë në Ambasadën e Moldavisë teksa po votonte diaspora

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 17:00
Bota

Panik në Bruksel, alarm për bombë në Ambasadën e

Mijëra shtetas moldavë që jetojnë në kryeqytetin belg po votonin gjatë ditës në një qendër votimi të ngritur brenda ambienteve të ambasadës.

“Janë të njëjtat taktika për të cilat kemi paralajmëruar, përpjekje për të penguar votën,” deklaroi një prej zyrtarëve moldavë pas evakuimit.

Pas kontrollit të plotë nga autoritetet dhe dhënies së lejes për rikthim, procesi i votimit vijoi normalisht.

Qeveria pro-evropiane e presidentes Maia Sandu ka akuzuar në mënyrë të përsëritur Rusinë për përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet parlamentare dhe për të minuar rrugën e Moldavisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Partia në pushtet “Veprim dhe Solidaritet” ka shprehur synimin që Moldavia të bëhet pjesë e BE-së deri në vitin 2030.

Muajin e kaluar, këshilltari për siguri kombëtare i Moldavisë, Stanislav Secrieru, paralajmëroi se Moska mund të përpiqet të frikësojë votuesit e diasporës, shumica e të cilëve mbështesin integrimin evropian të vendit.

 

 


Ad 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion