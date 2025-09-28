LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Stuhia tropikale Imelda po i afrohet brigjeve amerikane

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 16:57
Bota

Stuhia tropikale Imelda po i afrohet brigjeve amerikane

Stuhia tropikale Imelda rrezikon të godasë brigjet lindore të SHBA-së.

Sipas meteorologëve, Imelda po lëviz nga Oqeani Atlantik në drejtim të brigjeve amerikane. Autoritetet në Bahamas dhe Florida kanë ngritur alarmin për një stuhi tropikale, ndërsa po merren masat e para për përballimin e saj.

Thuhet se Imelda ka prekur fillimisht brigjet lindore të Kubës, por deri tani autoritetet lokale nuk kanë raportuar për dëme materiale apo viktima.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion