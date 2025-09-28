Në Kinë lulëzon tregtia e thonjve të prerë, bëhen ilaçe! Çmimi “i kripur”, ja sa kushton për kilogram
Kur i pret thonjtë, mos i hidh, mbaji dhe dërgoji në Kinë për t’i bërë ilaçe dhe do të fitosh para shpejt.
Thonjtë e prerë , siç e dimë të gjithë, nuk janë të dobishëm dhe hidhen në plehra.
Por sipas mjekësisë tradicionale kineze, ato janë përbërës të vlefshëm për preparatet e përdorura në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme.
Thonjtë e prerë mund të kushtojnë deri në 18 euro për kilogram. Në vitet 1960 kjo industri ra, por tani është rikthyer përsëri.
Kompanitë që prodhojnë preparate të tilla blejnë thonj të prerë nga shkollat dhe fshatrat, të cilët i lajnë mirë, i thajnë dhe i bluajnë në pluhur që përzihet me produkte të ndryshme farmaceutike.
Meqenëse njerëzit e rritur rritin mesatarisht vetëm rreth 100 gramë thonj në vit, mbledhja e mjaftueshme për të përmbushur kërkesën është një detyrë e vështirë dhe çmimi i tyre është relativisht i lartë.
Media kineze Kankan News raportoi së fundmi se një grua nga qyteti provincial Hebei i Kinës Veriore po shiste thonj të prerë në internet për 150 juanë, ekuivalent me rreth 18 euro për kilogram, që i kishte mbledhur nga një fëmijë i vogël.
Përdorimi i thonjve të njeriut në mjekësinë tradicionale kineze ishte ngadalësuar që nga vitet 1960 , kur popullariteti në rritje i manikyrit të thonjve filloi të kontaminonte “mallrat”. Me kalimin e kohës, u zbuluan përbërës të tjerë që ofronin efekte të ngjashme, por thonjtë nuk u zhdukën kurrë vërtet. Me sa duket, ata po rikthehen!
Dhe para se ta mendoni fare, jo, nuk mund t’i shisni thonjtë e këmbëve. Kompania e përpunimit të thonjve e bën të qartë se e kontrollon inventarin e saj me shumë kujdes dhe se thonjtë e këmbëve nuk pranohen.