Liderët e BE-së mblidhen në Bruksel në fokus hua prej 140 miliardë euro për Ukrainën
Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel për një samit me një agjendë të ngjeshur, ku në fokus është plani për lëshimin e një huaje prej 140 miliardë eurosh për Ukrainën, duke përdorur asetet e bllokuara të Rusisë që ruhen në kryeqytetin evropian.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, i cili mori pjesë në takimin, përshëndeti vendimet e fundit të BE-së dhe SHBA-së për sanksione të reja ndaj Moskës dhe njoftoi se Ukraina nuk do të pranojë asnjë kompromis territorial në bisedimet për paqen.
Kryeministri belg Bart De Wever ngriti disa kushte për miratimin e huasë, përfshirë “mutualizimin e plotë” të rreziqeve, si mundësia e hakmarrjes nga Rusia. “Nëse këto kushte nuk plotësohen, do të bëj gjithçka për ta ndaluar vendimin,” paralajmëroi ai.
Përveç çështjes së huasë, liderët pritet të diskutojnë edhe iniciativa për forcimin e mbrojtjes evropiane dhe balancimin e objektivave të konkurrencës ekonomike me angazhimet klimatike, çështje që pritet të krijojë debate të forta.
Në agjendë janë edhe temat e Lindjes së Mesme, migracionit dhe çështjeve të banimit.