OBSH i kundërpërgjigjet Pfizer: Nuk ka nevojë për një dozë të tretë anti- Covid

Një ditë më parë, Pfizer kërkoi nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve që të miratojë një dozë të tretë të vaksinës anti- Covid. Po dje, FDA, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave e refuzoi këtë kërkesë, duke theksuar se amerikanët nuk kanë këtë nevojë.

Pas kësaj, erdhi edhe reagimi i OBSH. “Ne nuk kemi të dhëna të mjaftueshme nëse një dozë e tretë e Pfizer do të na mbrojë më shumë nga Covid-19”, tha OBSH. Po ashtu, kjo organizatë bëri me dije se të dhënat mbi kohëzgjatjen e mbrojtjes pas marrjes së dy dozave, por edhe nëse një dozë përforcuese do të ishte e dobishme dhe për cilat grupmosha nuk janë të mjaftueshme.