Nuk ndalen sulmet ajrore ruse në Ukrainë, tre persona humbën jetën dhe 21 të plagosur

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 09:59
Bota

Nuk ndalen sulmet ajrore ruse në Ukrainë, tre persona humbën

Tre persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën pas sulmeve ruse në rajonet e Khersonit, Donetskut, Sumit, Kharkivit, Kievit dhe Zaporizhias, sipas autoriteteve lokale, të cituara nga Ukrainska Pravda.


Në rajonin e Khersonit, trupat ruse sulmuan infrastrukturën, duke plagosur 12 persona, përfshirë dy fëmijë. Në rajonin e Donetsk, dy banorë të Druzhkivka dhe Kryvyi Rih vdiqën.

Shtatë persona të tjerë u plagosën. Në Sumy, rusët përdorën bomba ajrore, dronë, artileri, mortaja dhe granatahedhës.

Një burrë vdiq në komunitetin e Yunakivskës. Trembëdhjetë u plagosën në Zaporizhia.

