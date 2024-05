Njihuni me divorcin më të shtrenjtë në botë, kushton plot 1 miliardë dollarë

Manjati i Koresë së Jugut Chey Tae-won është urdhëruar t’i paguajë ish-gruas së tij 1 miliardë dollar para në dorë. Ky është divorci më I shtrenjtë në botë.

Vendimi vjen gati një dekadë pasi martesa e Chey u shpërbë pas zbulimit se ai kishte bërë një fëmijë me të dashurën e tij.

Gjykata e Lartë e Seulit vendosi të enjten se Roh So-young – me të cilin ai ishte i martuar për 35 vjet – kishte të drejtën për një pjesë të aksioneve të kompanisë së tij.

Avokatët e Chey – kryetar i konglomeratit të fuqishëm SK Group – thanë se ai do të apelonte, duke pretenduar se gjykata e kishte marrë “pretendimin e njëanshëm të Roh si fakt”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Shuma e dhënë zonjës Roh ishte një rritje e konsiderueshme nga pagesa prej 665 milion USD e vendosur nga një gjykatë më e ulët në 2022.

Gjykatë kishte refuzuar gjithashtu kërkesën e zonjës Roh që asaj t’i jepej një pjesë e aksioneve SK të zotit Chey. Por vendimi u rrëzua të enjten, kur Gjykata e Lartë vlerësoi se aksionet duhet të konsideroheshin pronë e përbashkët.

Në vendimin e saj, gjykata deklaroi se “ishte e arsyeshme të vendoset se, si gruaja e tij, Roh luajti një rol në rritjen e vlerës së SK Group dhe aktivitetit të biznesit të Chey”.

Gjykata e vlerësoi pasurinë e Chey në rreth 4 trilionë fitime, që do të thotë se zonja Roh – me të cilën Chey kishte tre fëmijë – do të merrte rreth 35% të shumës.

Ai zbuloi gjithashtu se zonja Roh kishte ndihmuar në lehtësimin e pengesave rregullatore për biznesin e Chey dhe se babai i saj – ish-presidenti i Koresë së Jugut Roh Tae-woo – kishte “luajtur rolin e një mburoje mbrojtëse” për ish-kryetarin e SK Chey Jong-hyon.

Gjykata tha se zoti Chey nuk kishte treguar “asnjë shenjë pendimi për sjelljen e tij të keqe gjatë gjykimit… as respekt për monogaminë” dhe tha se marrëveshja e re merrte parasysh vuajtjet e zonjës Roh për lidhjen jashtëmartesore të ish-bashkëshortit të saj.

Avokatët e Chey-t argumentuan se, në vend që lidhjet politike të ish-gruas së tij të përmirësonin biznesin e tij, ato kishin qenë një disavantazh.

Aksionet e SK Inc – e cila është një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të gjysmëpërçuesve dhe gjithashtu ka interesa në telekom, kimikate dhe energji – u rritën me 9% pas vendimit.