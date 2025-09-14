LEXO PA REKLAMA!

Ngjarje e rëndë në Chicago, gjenden të pajetë trupat e një gruaje me dy fëmijët e saj në liqenin e Michiganit!

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 18:45
Bota

Ngjarje e rëndë në Chicago, gjenden të pajetë trupat e

Një ngjarje thriller ka ndodhur në liqenin Michigan në Çikago teksa tre trupa të pajetë u gjetën brenda pak orësh të shtunën. Bëhet me dije se viktimat ishin një grua dhe dy fëmijë të vegjël.

Pak para orës 2:30 të pasdites, policia nxori trupat e një gruaje 31-vjeçare dhe një djali 6-vjeçar nga ujërat në South Hayes Drive. Shpëtimtarët i shpallën të vdekur në vendngjarje.

Më herët, rreth orës 11:30 të mëngjesit, në një vend tjetër në liqen, u gjet trupi i një foshnjeje një vajze.

Autoritetet kanë njoftuar se tre zbulimet dyshohet se janë të lidhura dhe tregojnë për një rast që lidhet me një mosmarrëveshje familjare. Megjithatë, shkaqet e sakta mbeten mister, ndërsa identitetet e viktimave nuk janë bërë ende të ditura.

 

 

