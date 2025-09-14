LEXO PA REKLAMA!

Protesta sot në Hagë për ish-krerët e UÇK, Rama reagon sërish: Drejtësi pra drejtësi

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 18:14
Politikë

Protesta sot në Hagë për ish-krerët e UÇK, Rama

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me protestën që u zhvillua ditën e sotme në Hagë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama shprehet se duhet drejtësi dhe vetëm drejtësi për Kosovën dhe Çlirimtarët e saj.

Postimi i Ramës:

Drejtësi pra drejtësi, vetëm drejtësi, asgjë më shumë se sa drejtësi dhe asgjë tjetër përveç drejtësisë, për Kosovën dhe Çlirimtarët e Saj

