Protesta sot në Hagë për ish-krerët e UÇK, Rama reagon sërish: Drejtësi pra drejtësi
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 18:14
Politikë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me protestën që u zhvillua ditën e sotme në Hagë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama shprehet se duhet drejtësi dhe vetëm drejtësi për Kosovën dhe Çlirimtarët e saj.
Postimi i Ramës:
Drejtësi pra drejtësi, vetëm drejtësi, asgjë më shumë se sa drejtësi dhe asgjë tjetër përveç drejtësisë, për Kosovën dhe Çlirimtarët e Saj