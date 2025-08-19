Nga kundërshtimet e liderëve evropianë tek falenderimet e Zelenskyyt, ja cilat janë katër përfundime nga bisedimet për Ukrainën në Uashington
SHBA- Presidenti Volodymyr Zelensky u rikthye në Shtëpinë e Bardhë të hënën për tu takuar me Presidentin e SHBA-së Donald Trump për bisedime të reja që synojnë t'i japin fund luftës në Ukrainë.
Disa udhëheqës evropianë fluturuan gjithashtu për në Uashington për të marrë pjesë në takim, disa ditë pasi Trump u takua me Presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Alaska për një samit që dështoi të rezultonte në një armëpushim.
Pavarësisht fjalëve optimiste nga Trump dhe disa vlerësimeve më të vakëta nga partnerët e tij evropianë, deri të hënën në mbrëmje nuk kishte angazhime konkrete për garancitë e sigurisë apo hapa drejt një marrëveshjeje paqeje.
1. Një takim Putin-Zelensky i mundshëm?
Pas samitit, Trump postoi në Truth Social se i kishte telefonuar Putinit për të filluar organizimin e bisedimeve midis udhëheqësit rus dhe Zelensky-t. Trump tha se pas një takimi të tillë dypalësh, në një vendndodhje që do të përcaktohet më vonë, do të ketë një takim trepalësh ku presidenti i SHBA-së do t'u bashkohet atyre.
Një këshilltar i Putinit tha më pas se Trump dhe Putin folën për 40 minuta në telefon të hënën. Përpara se udhëheqësit evropianë të uleshin me Trumpin në Dhomën Lindore në Shtëpinë e Bardhë, një mikrofon i nxehtë kapi komentet midis udhëheqësit amerikan dhe Presidentit francez Emmanuel Macron.
"Mendoj se ai dëshiron të bëjë një marrëveshje. Mendoj se ai dëshiron të bëjë një marrëveshje për mua. E kupton këtë? Sa e çmendur tingëllon kjo", i tha Trump Macronit, duke iu referuar Putinit.
Mbetet për t’u parë se sa e lehtë do të jetë të ulen dy armiq të tillë ballë për ballë në tryezën e negociatave për herë të parë që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë në shkurt 2022. Për muaj të tërë, Zelensky ka kërkuar takim me Putinin, megjithëse kjo ka të ngjarë të jetë një mënyrë për të vërtetuar argumentin e tij se Rusia nuk e ka seriozisht arritjen e paqes, pasi ai besonte se Kremlini nuk kishte interes për një takim të tillë.
Moska e ka hedhur poshtë vazhdimisht idenë e një takimi të nivelit të lartë Putin-Zelensky. Një deklaratë jo-angazhuese nga ndihmësi i Kremlinit, Yuri Ushakov, të hënën në mbrëmje tha se ishte "e vlefshme" të "shqyrtohej mundësia e rritjes së nivelit të përfaqësuesve" nga delegacionet ruse dhe ukrainase në negociata.
2. Evropianët kundërshtojnë Trumpin ndërsa ai tërhiqet nga armëpushimi
Trump dukej se e shpërfillte nevojën për çdo armëpushim përpara se të mund të zhvillohen negociatat për t'i dhënë fund luftës. Në të kaluarën, kjo ka qenë një kërkesë kyçe e Ukrainës, e cila e bëri të qartë se e sheh fundin e luftimeve si një parakusht për bisedime të mëtejshme me Rusinë dhe, në fund të fundit, për një zgjidhje afatgjatë.
Një armëpushim mund të jetë gjithashtu pak më i lehtë për t’u arritur sesa një marrëveshje e plotë paqeje, e cila do të kërkonte shumë muaj negociatash, gjatë të cilave sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ndoshta do të vazhdonte.
"Nuk e di nëse është e nevojshme," tha Trump për një armëpushim.
Por udhëheqësit evropianë duket se kundërshtuan, me kundërshtimin më të fortë që erdhi nga kancelari gjerman Friedrich Merz.
"Nuk mund ta imagjinoj që takimi i ardhshëm të zhvillohet pa një armëpushim. Pra, le të punojmë për këtë dhe le të përpiqemi të ushtrojmë presion mbi Rusinë," tha Merz. Kur iu kërkua të fliste, Zelensky nuk i përsëriti thirrjet e tij të mëparshme për vendosjen e një armëpushimi.
3. Trump lë të kuptohet për garanci sigurie
Trump i tha Zelensky-t se SHBA-të do të ndihmonin në garantimin e sigurisë së Ukrainës në çdo marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, pa specifikuar shkallën e ndonjë ndihme. Presidenti amerikan nuk ofroi trupa në terren. Por, kur gazetarët e pyetën nëse garancitë e sigurisë së SHBA-së për Ukrainën mund të përfshinin ndonjë ushtri amerikane në vend, Trump nuk e përjashtoi këtë mundësi.
"Ne do t'u japim atyre mbrojtje të mirë", tha presidenti në një moment.
Ky është qëndrimi më i vendosur që Trump ka shprehur ndonjëherë për çështjen e garancive të sigurisë, të cilat përgjithësisht shihen si parësore për çdo lloj marrëveshjeje me Rusinë. Ai tha gjithashtu se gjatë samitit të Alaskës javën e kaluar, Putini kishte pranuar se do të kishte garanci sigurie për Ukrainën si pjesë e çdo marrëveshjeje paqeje.
Në një konferencë për shtyp pas takimeve të së hënës, Zelensky tha se një pjesë e garancisë së sigurisë do të përfshinte një marrëveshje armësh prej 90 miliardë dollarësh (67 miliardë paund) midis SHBA-së dhe Ukrainës. Ai tha se kjo do të përfshinte armët amerikane që Ukraina nuk i ka, duke përfshirë sistemet e aviacionit, sistemet antiraketë dhe gjëra të tjera që nuk do t'i zbuloj.
Zelensky tha gjithashtu se SHBA-të do të blinin dronë ukrainasë, të cilët do të ndihmonin në financimin e prodhimit të tyre vendas të mjetit pa pilot. Presidenti ukrainas u tha gazetarëve se garancitë e sigurisë për Kievin ndoshta do të përpunohen brenda 10 ditësh.
4. Zelensky me vrull falenderimesh
Duke pasur parasysh vizitën e tij të fundit të hidhur në Zyrën Ovale në shkurt, presidenti ukrainas bëri shumë përpjekje për të magjepsur mikpritësit e tij amerikanë duke përfshirë një mori prej gjashtë "falënderimesh" brenda minutave të para të takimit.
Herën e fundit që ishte në Shtëpinë e Bardhë, Zelensky u qortua nga zëvendëspresidenti JD Vance për një mungesë të perceptuar mirënjohjeje për mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën..Këtë herë, Zelenksy kishte veshur një kostum të errët në vend të veshjes së tij tradicionale ushtarake, gjë që shkaktoi tallje nga Trump herën e fundit se mysafiri i tij ishte "i veshur shumë bukur sot".
Zelensky gjithashtu u përpoq të krijonte lidhje familjare gjatë takimit, duke i dhënë mikpritësit të tij një letër nga Zonja e Parë e Ukrainës, Olena Zelenska, për t'ia dorëzuar Zonjës së Parë të SHBA-së, Melania Trump.
"Nuk është për ty - [është] për gruan tënde," i tha ai Trumpit.
Udhëheqësit evropianë i shtuan lajkat me Trumpin përpara takimit të tyre shumëpalësh, duke e lavdëruar atë për punën e tij në sjelljen e tyre në tryezën e bisedimeve.
"Dua vërtet t'ju falënderoj për lidershipin tuaj", tha shefi i NATO-s, Mark Rutte.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha se ndërsa më parë nuk kishte pasur shenja se Rusia donte të ecte drejt paqes, diçka kishte ndryshuar falë Trump. Pavarësisht toneve të ngrohta, evropianët u përpoqën të përcjellin se edhe ata ndihen të ekspozuar ndaj çdo agresioni të ardhshëm rus. Presidenti francez Emmanuel Macron u tha kolegëve të tij udhëheqës me trishtim: “Kur flasim për garancitë e sigurisë, po flasim edhe për çështjen e sigurisë së kontinentit evropian.”/BBC