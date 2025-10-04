Netanyahu urdhëron ngrirjen e operacioneve në Gaza, Trump: Sot është një ditë e madhe, Hamasi është gati për paqe
Hamasi tha të premten në mbrëmje se ishte gati për negociata të menjëhershme për të liruar pengjet izraelite të mbajtura në Rripin e Gazës dhe për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare atje, duke iu përgjigjur planit të propozuar nga Donald Trump.
Duke reaguar ndaj përgjigjes së lëvizjes islamiste palestineze, presidenti amerikan i bëri thirrje Izraelit të “ndalojë menjëherë bombardimet”, me qeverinë izraelite që tha se ishte gati për “zbatimin e menjëhershëm” të fazës së parë të planit me “lirimin e menjëhershëm të të gjithë pengjeve”.
Ndryshim qëndrimi në udhëheqjen izraelite, festime në Gaza
Pas zhvillimeve, udhëheqja politike izraelite urdhëroi ushtrinë të ngrinte fushatën për të pushtuar Qytetin e Gazës dhe të reduktonte operacionet ushtarake në enklavën palestineze në minimum, raportuan raportet e mediave izraelite dhe amerikane.
Në Gaza, britma lavdërimi për Allahun filluan të dëgjoheshin nga tendat në kampin al-Mawasi, pranë Khan Yunis, në Rripin jugor të Gazës, pasi u njoftua vendimi i Hamasit, raportoi një korrespondent i AFP-së.
“Trupi im filloi të dridhej. Më pushtoi një ndjenjë lehtësimi. Më në fund, lufta do të marrë fund, gjenocidi do të marrë fund dhe ne mund të flemë të sigurt dhe pa frikë!'”, tha Sama al-Khu, një palestineze që jetonte në kamp.
“Shpresojmë që lufta, bombardimet dhe shkatërrimi të marrin fund dhe gjakderdhja të ndalet. Jemi të rraskapitur dhe meritojmë gëzim dhe jetë”, tha Moamen Jasser, një palestinez i cili gjithashtu festoi lajmin.
Mesazhi i Trump dhe reagimet ndërkombëtare
Në një mesazh video të postuar rreth orës 2 të mëngjesit, Trump tha se “të gjithë do të trajtohen në mënyrë të drejtë” si pjesë e planit të tij të paqes për Rripin e Gazës. Në videon afërsisht njëminutëshe, Trump tha, ndër të tjera: “Sot është një ditë e madhe. Do të shohim si do të shkojë. Tani është koha ta konkretizojmë.”
Hamasi i përshkroi deklaratat e Trumpit duke i bërë thirrje Izraelit të ndalonte bombardimin e Gazës si “inkurajuese”. Lëvizja palestineze tha se ishte gati të negocionte menjëherë për lirimin e pengjeve, përfundimin e luftës dhe tërheqjen e Izraelit nga Gaza, por nuk e trajtoi çështjen kryesore të çarmatimit të vet.
Nga ana izraelite, afërsisht në orën 03:00 të mëngjesit, një deklaratë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi se Izraeli po përgatitej “për zbatimin e menjëhershëm të fazës së parë të planit të Trumpit për lirimin e të gjithë pengjeve”, pa përmendur aspekte të tjera të planit në këtë fazë.
Mediat raportuan afërsisht në orën 04:00 se udhëheqja politike izraelite kishte urdhëruar ushtrisë izraelite të ngrinte fushatën për të pushtuar Qytetin e Gazës. Rrjeti radiofonik izraelit Army Radio raportoi se urdhri për ushtrinë flet për reduktimin e operacioneve në një “minimum”, me trupa në terren që kryejnë manovra strikte mbrojtëse.
Shumë udhëheqës ndërkombëtarë e mirëpritën njoftimin e Hamasit. Lirimi i pengjeve dhe një armëpushim janë “të realizueshme”, tha Presidenti francez Emmanuel Macron, ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres tha se ishte “i inkurajuar”.
Katari, një ndërmjetës kyç midis Izraelit dhe Hamasit, përshëndeti “marrëveshjen” e Hamasit me planin e Trump, me Dohën që tha se kishte filluar koordinimin me Egjiptin dhe SHBA-në për të vazhduar bisedimet mbi planin për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës.
Trump i kishte dhënë Hamasit një afat prej orës 6:00 të mbrëmjes së së dielës sipas orës së Uashingtonit (1:00 të mëngjesit sipas orës së Greqisë të hënën) për të arritur një marrëveshje të përqendruar në planin e tij për të ardhmen e Gazës, duke e quajtur atë shansin e fundit të grupit islamist palestinez.
“Një marrëveshje duhet të bëhet me Hamasin deri të dielën në mbrëmje, në orën gjashtë sipas orës së Uashingtonit”, shkroi Trump dje në Truth Social. “Çdo vend e ka nënshkruar atë! Nëse kjo marrëveshje e MUNDËSISË SË FUNDIT nuk arrihet, FERR, siç askush nuk e ka parë ndonjëherë, do të shpërthejë kundër Hamasit”, shtoi ai pak pasi Hamasi kërkoi më shumë kohë për ta studiuar atë.
Në përgjigjen e saj ndaj planit 20-pikësh të Trump, Hamasi tha se ishte gati të lironte të gjithë pengjet e gjalla dhe të kthente trupat e pengjeve të vdekura në këmbim të të burgosurve palestinezë të mbajtur nga Izraeli, si dhe të fillonte negociata të drejtpërdrejta mbi “detajet” e këtyre lirimeve.
Megjithatë, teksti i përgjigjes nuk përmend çarmatimin e lëvizjes – të cilin e kërkon Izraeli – apo dëbimin e luftëtarëve të saj në vende të treta, dy pika kyçe të planit të presidentit amerikan, i cili mbështetet nga shumë vende arabe.
Ky plan parashikon një armëpushim, lirimin brenda 72 orëve të pengjeve të mbajtura në Rripin e Gazës, çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale të ushtrisë izraelite.
Në deklaratën – përgjigje ndaj planit të Trump, Hamasi thekson se “vlerëson përpjekjet arabe, islamike dhe ndërkombëtare, si dhe përpjekjet e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, të cilat bëjnë thirrje për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës, shkëmbimin e të burgosurve dhe hyrjen e menjëhershme të ndihmës” në enklavë. Ai shton se miraton “lirimin e të gjithë të burgosurve të pushtimit – të gjallë dhe të vdekur – në përputhje me planin e shkëmbimit (red. me të burgosurit palestinezë) të përfshirë në propozimin e Trump, sipas kushteve të nevojshme në terren për zbatimin e tij”.
Por më pas ai shtoi: “Në këtë kontekst, lëvizja konfirmon gatishmërinë e saj për t’u angazhuar, përmes ndërmjetësve, në negociata për të diskutuar detajet”.
Duke folur për Al Jazeera, një zyrtar i lartë i Hamasit tha se dorëzimi i pengjeve të mbajtura në Gaza brenda 72 orëve ishte “teorik dhe jorealist”.
Organizata tha gjithashtu se ishte gati “t’ia dorëzonte qeverisjen e Rripit të Gazës një grupi të pavarurish palestinezë (teknokratë) bazuar në konsensusin palestinez dhe duke pasur mbështetje arabe dhe islamike”.
Musa Abu Marzouk, një zyrtar i lartë i Hamasit, i tha Al Jazeera-s të premten vonë se grupi nuk do të çarmatoset derisa të përfundojë “pushtimi” izraelit, duke shtuar se çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmen e Gazës duhet të diskutohen brenda një kuadri gjithëpërfshirës kombëtar palestinez, pjesë e të cilit do të jetë. Marzouk tha se Hamasi do të fillojë negociatat për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të dhe armët e tij.
Një tjetër zyrtar i Hamasit, Mahmoud Mardawi, tha pas përgjigjes së lëvizjes palestineze se plani i Trump ishte “i paqartë” dhe kërkonte negociata për shumë pika kyçe. “Propozimi amerikan është i paqartë, i paqartë dhe për këtë arsye, kërkon negociata përmes ndërmjetësve”, vuri në dukje Mardawi.
Të premten, të paktën 49 persona u vranë në Rripin e Gazës nga sulmet izraelite, sipas Mbrojtjes Civile të enklavës palestineze, përfshirë 31 në Qytetin e Gazës.