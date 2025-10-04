LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi i motit, 4 tetor 2025

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 08:03
Parashikimi i motit, 4 tetor 2025

Moti këtë të shtunën në vendin tonë do të jetë i qëndrueshëm kryesisht me kthjellime dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat do të jenë tipike për fillimin e tetorit. Në orët e para të mëngjesit minimalet do të zbresin deri në 9°C, ndërsa gjatë mesditës dhe pasdites maksimalet do të ngjiten deri në 17°C.


Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, duke krijuar kushte të favorshme për lëvizjen në zonat urbane dhe bregdetare. Në përgjithësi, dita do të sjellë kushte të përshtatshme për aktivitetet e fundjavës.

