Parashikimi i motit, 4 tetor 2025
Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 08:03
Aktualitet
Moti këtë të shtunën në vendin tonë do të jetë i qëndrueshëm kryesisht me kthjellime dhe vranësira të shpërndara.
Temperaturat do të jenë tipike për fillimin e tetorit. Në orët e para të mëngjesit minimalet do të zbresin deri në 9°C, ndërsa gjatë mesditës dhe pasdites maksimalet do të ngjiten deri në 17°C.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, duke krijuar kushte të favorshme për lëvizjen në zonat urbane dhe bregdetare. Në përgjithësi, dita do të sjellë kushte të përshtatshme për aktivitetet e fundjavës.