Netanyahu sulmon Macronin: Ai po ndez zjarre antisemite, njohja e shtetit palestinez shpërblen terrorin e Hamasit
Benjamin Netanyahu kritikoi ashpër Emmanuel Macronin në një letër për vendimin e tij për të njohur një shtet palestinez.
"Thirrja juaj për një shtet palestinez i shton benzinë zjarrit antisemit. Nuk është diplomaci, është qetësim. Shpërblen terrorin e Hamasit, përforcon refuzimin e Hamasit për të liruar pengjet, inkurajon ata që kërcënojnë hebrenjtë francezë dhe ushqen urrejtjen ndaj hebrenjve që tani pllakos rrugët tuaja”, shkroi Netanyahu në letër.
Ndërkohë, Izraeli vazhdon të kërkojë lirimin e të gjithë pengjeve në Gaza. “Politika e Izraelit është konsistente dhe nuk ka ndryshuar.
Izraeli kërkon lirimin e të gjithë pengjeve në përputhje me parimet e vendosura nga qeveria për t’i dhënë fund luftës”, deklaroi një burimi kur u pyet në lidhje me propozimin e ri të ndërmjetësve për një armëpushim në Gaza, i cili përfshin një lirim të pjesshëm të pengjeve të mbajtura në territorin palestinez, dhe të cilin Hamasi e ka pranuar.