“Ndalova të blija cigare dhe çakmak”, vrasësi i Ilaria Sulës ju tregon në letër prokurorëve dinamikën e krimit!

Mark Samson, vrasësi i shqiptares Ilaria Sula, ju ka rrëfyer prokurorëve të gjith ngarjen pëmes një letre. Filipinasi jep me detaje gjithçka ka ndodhur mbrëmjen e 25 marsit. Ai shpjegon se fillimisht kanë kujtuar me Ilarian historinë e tyre dhe marrdhënien që kanë patur, pak para se ta godiste me thikë.

“Nga ora 22:15 e 25 marsit deri në mesnatë folëm për marrëdhënien tonë, për faktin se më shqetësonte dhe isha lodhur duke pritur dhe ndërkohë ajo kërkonte njerëz të tjerë për t’u lidhur”, shkruan 23-vjeçari.

Më tej ai shpjegon atë se çfarë ndodhi pas vrasjes së Ilarias, ku thotë se ndërsa po transportonte trupin e shqiptares brenda në valixhe, ndali par një dyqani për të blerë cigare dhe çakmak.I riu, aktualisht i izoluar në Regina Coeli me akuzën e vrasjes me dashje dhe fshehjes së një kufome, shkruan se mbrëmjen e 25 marsit “po bëhej vonë dhe kështu Ilaria më pyeti nëse mund të qëndronte në shtëpinë time”.

“I dhashë një palë pizhame që të flinte rehat. U shtrimë në shtratin tim dhe filluam të flisnim për gjërat e mira që kishim kaluar së bashku, përvojat, udhëtimet dhe nofkat që i vinim njëri-tjetrit. “Dashuri, zemër, jetë…” dhe pastaj kaluam tek ato shqipe “Shpirt”, “Zemra ime” dhe së fundmi tek ato filipinase “‘Bebe Ko’, ‘Mahal’, ‘Asaëa’…”.

Në letër, 23-vjeçari më pas ndalet tek ajo që ndodhi pas goditjes me thikë, mëngjesin e datës 26, dhe te përpjekja e tij për të hequr qafe trupin duke e mbyllur në një valixhe dhe duke e hedhur në një përrua në zonën e Capranica Prenestina.

“E nxora karrocën nga ndërtesa, ishte një ditë me një diell të ndritshëm e verbues. Shoh dy vajza që vinin në drejtimin tim, i lashë të kalonin dhe menjëherë pas kësaj e ngrita karrocën pa ndihmën e askujt: Hapa ndarjen e bagazheve dhe ndalova për një moment për të rifituar forcën. E ngre çantën dhe e vendos në anën e djathtë të bagazhit dhe largohem pa një drejtim të saktë. Rreth orës 16:30 ndalem te një tabakino dhe blej cigare dhe një çakmak”, rrëfen filipinasi.