NATO forcon masat kundër Rusisë, Gjermania do të stacionojë avionë luftarakë në Poloni
NATO po forcon masat mbrojtëse kundër Rusisë: Sipas Ministrit gjerman të Mbrojtjes Pistorius, Eurofighter gjermanë do të stacionohen përkohësisht në Poloni. Përveç kësaj, janë planifikuar investime masive në dronë.
Sipas Ministrit gjerman të Mbrojtjes Boris Pistorius, Gjermania do të rrisë kontributin e saj në mbikëqyrjen e hapësirës ajrore mbi krahun lindor të NATO-s. Ushtria gjermane do të jetë e pranishme në Poloni me “disa Eurofighter shtesë” përtej angazhimit të saj aktual, tha Pistorius në kuadër të një takimi të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel.
“Ne do të kontribuojmë në mbrojtjen e krahut lindor me fluturime patrullimi”, shpjegoi ai. Pistorius nuk dha detaje specifike mbi numrin e avionëve luftarakë shtesë gjermanë që do të vihen në dispozicion për këtë qëllim. Një zëdhënës i ministrisë deklaroi se, nga dhjetori deri në mars, dy Eurofighter do të stacionohen në Malbork, Poloni, në jug të Gdanskut.
Pas hyrjes së 19 dronëve rusë në hapësirën ajrore polake në shtator, Gjermania kishte rritur tashmë numrin e avionëve Eurofighter të caktuar për mbikëqyrje ajrore nga dy në katër, si pjesë e iniciativës “Eastern Sentry” të NATO-s në bazën ajrore Rostock-Laage. Përveç kësaj, forcat e armatosura gjermane po marrin pjesë me disa Eurofighter në misionin “Enhanced Air Policing South” të NATO-s në Rumani.
Dhjetë miliardë euro për të gjitha llojet e dronëve
Gjatë takimit të NATO-s, Pistorius njoftoi gjithashtu se qeveria gjermane do të shpenzonte dhjetë miliardë euro për blerjen e dronëve gjatë viteve të ardhshme. Kjo përfshin të gjitha llojet e dronëve, përfshirë dronët sulmues. Ai tha se sjellja agresive e Rusisë tregon se nuk duhet ta ulim vigjilencën për asnjë moment kur bëhet fjalë për forcimin e aftësive mbrojtëse.
Rutte: NATO është e aftë që tani të mbrojë territorin e saj
Ministrat e mbrojtjes po takohen në selinë e NATO-s për të diskutuar një pengesë dhe mbrojtje më të mirë, pas shkeljeve të fundit të hapësirës ajrore nga Rusia. Sipas Sekretarit të Përgjithshëm Mark Rutte, çështja është se si të bëhet edhe më shumë për mbrojtjen.
Megjithatë, Rutte theksoi se NATO është tashmë e aftë të mbrojë të gjithë territorin e aleancës në një emergjencë. Për shembull, në rastin e avionëve rusë MiG-31 që hynë në hapësirën ajrore të Estonisë, u përcaktua se ata nuk përbënin kërcënim. Prandaj, çështja kryesore është të bëhen përshtatje teknologjike në mbrojtjen nga dronë për të shmangur rrëzimin e dronëve relativisht të lirë me raketa të shtrenjta kundërajrore.
Rutte: Është e mundur të rrëzohen avionë armiq
Lidhur me debatin mbi një ndryshim të mundshëm në rregullat e luftimit për misionet e NATO-s për të mbrojtur krahun lindor, Rutte deklaroi se është tashmë e mundur sot të rrëzohen avionë luftarakë që konsiderohen kërcënim. Megjithatë, ai nuk beson se ata duhet të rrëzohen si parim.
Komandanti i përgjithshëm i forcave të NATO-s në Evropë, Gjenerali Amerikan Alexus Grynkewich, e mbështet këtë pikëpamje. Sipas informacionit të dhënë nga diplomatët, ai dëshiron që aleatët të heqin sa më shumë kufizime kombëtare të jetë e mundur mbi pjesëmarrjen e forcave të tyre të armatosura në misionet e NATO-s.
Prani e shtuar në kufirin rus?
Në Bruksel, ka gjithashtu debat mbi nevojën për një prani shumë më të fortë të NATO-s direkt në kufirin me Rusinë, veçanërisht për të komplikuar ndërtimin ushtarak të Presidentit Vladimir Putin në luftën e agresionit kundër Ukrainës. “Ne duhet t’i përgjigjemi këtij përshkallëzimi me forcë”, deklaroi Sekretari Britanik i Mbrojtjes, John Healey./DW