Moti i keq godet Spanjën/ Lëshohet alarmi i kuq, dy persona të zhdukur nga përmbytjet

Dy persona rezultojnë të zhdukur në Katalonjë , në Spanjën verilindore , pasi shirat e rrëmbyeshëm goditën rajonin të shtunën pasdite, duke shkaktuar përmbytje të menjëhershme në disa zona dhe duke ndërprerë trafikun hekurudhor për orë të tëra.

Sipas agjencisë meteorologjike Aemet, e cila kishte vënë pjesën më të madhe të Katalonjës në alarm të kuq , më shumë se 100 milimetra ujë ranë në disa vende brenda pak orësh.

“Po kërkojmë dy persona në Cuvellès”, një komunitet prej 17,000 banorësh, rreth 50 kilometra nga Barcelona. Sipas informacioneve fillestare, ata u rrëmbyen nga ujërat e fryra të (lumit) Fos”, i cili derdhet në Mesdhe , shpjegoi burimi, duke vënë në dukje se ekipet e tij po kërkojnë “brigjet”, si dhe “grykëderdhjen” e tij”, tha departamenti i zjarrfikësve nëpërmjet X.

Njoftimi i departamentit të zjarrfikësve u bë publik ndërsa shirat e rrëmbyeshëm kanë rënë në Spanjën verilindore që nga pasditja e djeshme, veçanërisht në Katalonjë, ku autoritetet shpallën alarm të kuq, duke dërguar mesazhe paralajmëruese në telefonat celularë të banorëve.

