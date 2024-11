“Moska, kërcënim real”, shefi i ushtrisë së Polonisë flet për një luftë me Rusinë

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Polonisë, gjenerali Wieslaw Kukula, ka bërë thirrje për gatishmëri të shtuar ushtarake dhe civile kundër asaj që ai e përshkruan si një “kërcënim real” nga Rusia.

Në një intervistë me Rzeczpospolita botuar të martën, Kukula i tha gazetës se Varshava duhet të jetë plotësisht e përgatitur për të mbrojtur kombin, duke theksuar se një komb i përgatitur mirë, me aftësi të forta mbrojtëse dhe një shoqëri elastike, do të paraqiste një “rrezik të madh” për çdo sulmues.

“Ky është një kërcënim real”, deklaroi me vendosmëri gjenerali, duke theksuar se mundësia e një konflikti nuk duhet nënvlerësuar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Synimet e Rusisë janë përcjellë qartë nga Presidenti Putin dhe Ministri i Jashtëm Lavrov,” vuri në dukje gjenerali, duke sugjeruar se ambiciet ushtarake të Kremlinit mbeten kryesisht të pandryshuara që nga fundi i vitit 2021.

Duke theksuar shqetësimet e tij, Kukula argumentoi se Polonia duhet të jetë vigjilente ndaj dobësive strategjike. Ai tha se Rusia mund të shfrytëzojë skenarë si përfshirja e ndarë e NATO-s ose e SHBA-së në një konflikt në Paqësor për të rritur “veprimet e saj ushtarake”. “Qëllimi ynë është të bëjmë skenarin më të mundshëm, në të cilin ne në mënyrë efektive e largojmë Rusinë nga agresioni,” shpjegoi ai, duke vënë në dukje se masat e mbrojtjes polake duhet të shoqërohen me një shfaqje të fortë publike të vendosmërisë për të mbrojtur sovranitetin kombëtar.