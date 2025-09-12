“Mos vallë më qëlloi një AR-15?"/ Si Charlie Kirk, parashikoi 11 vite më parë vrasjen e tij
Pak çaste para se të krisma e një arme zjarri të ndryshonte gjithçka, mijëra studentë ishin mbledhur nën qiellin e kaltër të kthjellët në një kolegj idilik në Utah për të dëgjuar nga një burrë i konsideruar si yll roku në politikën konservatore të kampusit. Ndërsa 31-vjeçari Charlie Kirk ishte ulur nën një tendë, duke debatuar me kundërshtarët politikë që merrnin radhën e tyre në një mikrofon, kishte shumë njerëz të mbledhur në lëndina brohoritën – dhe disa protestuan.
Sekonda më vonë, të gjithë po vraponin të tmerruar. Aktivisti u godit në qafë nga një plumb, i plagosur për vdekje. Episodi u zhvillua ndërsa kamerat rrotulloheshin, disa duke treguar vrasjen me detaje të përgjakshme.
Një skenë e cila në SHBA, duket se është bërë tipike, por të cilën Kirk e parashikoi në mënyrë të frikshme 11 vjet më parë, përmes një postimi në Twitter (sot X). “Mos vallë më qëlloi një AR-15? Kështu më duket”, shkroi ai më 23 qershor 2014, në një postim, i cili po rikthehet në viral në X, pas atentatit të 10 shtatorit.
Imazhet do të jenë të vështira për t’u harruar – veçanërisht për shumë konservatorë të rinj për të cilët Kirk mbante statusin e të famshmit. Udhëheqësi i lëvizjes së tyre, pavarësisht nga motivi përfundimtar pas vrasjes së tij, tani do të shihet si një martir për kauzën. Kirk, në të kaluarën, kishte paralajmëruar për atë që ai e quajti kërcënimin e dhunës nga kritikët e tij – për të cilët kishte shumë, duke pasur parasysh stilin e tij provokues të konservatorizmit.
Megjithatë, ai ishte i gatshëm të udhëtonte në kampuset e kolegjeve, ku politika shpesh anon majtas, dhe të debatonte me të gjithë. Ai ishte një avokat i të drejtave të armëve dhe vlerave konservatore, një kritik i hapur i të drejtave transgjinore dhe një mbështetës i vendosur dhe i palëkundur i Donald Trump.
Organizata e tij Turning Point US luajti një rol kyç në rritjen e pjesëmarrjes në votues që e bëri presidentin të kthehej në Shtëpinë e Bardhë këtë vit.
Tenda ku u qëllua kishte të shkruar “më vërtetoi të kundërtën”.
Ai ishte një hero për studentët e rinj konservatorë në veçanti, duke i takuar ata aty ku ishin dhe duke u ofruar atyre një lëvizje të tyren.