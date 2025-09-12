Nga Spiropali te Koçiu, Kumbaro dhe Diella, Rama publikon fotot me ministrat e kabinetit të ri
Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 09:19
Politikë
Kreu i qeverisë Edi Rama, i cili prezantoi qeverinë në Asamblenë e PS-së ditën e djeshme (11 shtator), ka publikuar fotoalbumin me ministrat e kabinetit të ri.
Kryeministri shkruan se ky është fotoalbumi i qeverisë së re për Shqipërinë 2030 në BE.
“MIRËMËNGJES dhe me FotoALBUMIN e qeverisë së re për Shqipërinë 2030 në BE, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan kryeministri Rama.