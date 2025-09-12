LEXO PA REKLAMA!

Nga Spiropali te Koçiu, Kumbaro dhe Diella, Rama publikon fotot me ministrat e kabinetit të ri

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 09:19
Politikë

Nga Spiropali te Koçiu, Kumbaro dhe Diella, Rama publikon fotot me

Kreu i qeverisë Edi Rama, i cili prezantoi qeverinë në Asamblenë e PS-së ditën e djeshme (11 shtator), ka publikuar fotoalbumin me ministrat e kabinetit të ri.

Kryeministri shkruan se ky është fotoalbumi i qeverisë së re për Shqipërinë 2030 në BE.

“MIRËMËNGJES dhe me FotoALBUMIN e qeverisë së re për Shqipërinë 2030 në BE, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan kryeministri Rama.

