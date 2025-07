Miratimi i projektligjit mbi taksat dhe shpenzimet, Trump: Muzikë për veshët e mi

Në reagimin e tij të parë ndaj miratimit të projektligjit të tij për politikën e brendshme nga Senati, Presidenti amerikan Donald Trump e quajti atë "muzikë për veshët e tij" ndërsa zhvilloi një diskutim në tryezë të rrumbullakët në një qendër të re paraburgimi për emigrantët në Florida.

"Uau, muzikë për veshët e mi. Gjithashtu po pyesja veten se si po veprojmë, sepse e di që kjo është koha më e shikueshme, tregon se më intereson", tha Trump kur një gazetar ia dha lajmin.

Presidenti gjithashtu përgëzoi zëvendëspresidentin JD Vance, i cili hodhi votën përcaktuese.

"Ai po bën një punë të mirë," tha Trump.

Projektligji u miratua me 51 vota pro dhe 50 kundër, me senatorët republikanë Susan Collins të Maine, Thom Tillis të Karolinës së Veriut dhe Rand Paul të Kentucky që votuan së bashku me demokratët kundër masës. Legjislacioni tani kalon në Dhomën e Përfaqësuesve, ku përballet me një votim me rrezik të lartë dhe Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, ka një shumicë shumë të ngushtë.